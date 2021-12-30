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Известные атлеты провели акцию помощи приюту для животных
Известные атлеты провели акцию помощи приюту для животных - РИА Новости, 30.12.2021
Известные атлеты провели акцию помощи приюту для животных
Члены команды Kolesnikov Team – известные атлеты России – провели фотосессию с бездомными животными из муниципального приюта "Красная сосна" в Москве, в... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T04:05
2021-12-30T04:05
москва
россия
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Члены команды Kolesnikov Team – известные атлеты России – провели фотосессию с бездомными животными из муниципального приюта "Красная сосна" в Москве, в дальнейшем планиурется издать календарь, вырученные средства от продаж которого пойдут на помощь приютам, сообщили РИА Новости организаторы проекта."Идея сделать совместный с приютом календарь у команды появилась в ноябре этого года. С помощью календаря, спортсмены планируют привлечь внимание к проблеме бездомных животных, а также финансово и информационно помочь приюту. Решили, что средства от продажи календаря пойдут на нужды животных. Но самое главное, атлеты верят в силу социальных сетей и предновогоднее чудо, и надеются, что с помощью этого календаря и совместной работы хотя бы часть собак найдёт свой дом и своих людей", - рассказали организаторы.Как отметили в Kolesnikov Team, акция может стать регулярной. Ее цель - обратить внимание на проблемы ответственности за домашних животных и ухода за ними, а также призвать всех неравнодушных людей помочь приюту.Ранее организация заключила соглашение с фондом "Спорт для жизни" и стала партнером главного бегового проекта для людей с нарушением зрения “Марафон в темноте”.
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москва, россия
04:05 30.12.2021
 

Известные атлеты провели акцию помощи приюту для животных

© предоставлено Kolesnikov TeamУчастник благотворительной акции помощи животным
Участник благотворительной акции помощи животным
© предоставлено Kolesnikov Team
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Члены команды Kolesnikov Team – известные атлеты России – провели фотосессию с бездомными животными из муниципального приюта "Красная сосна" в Москве, в дальнейшем планиурется издать календарь, вырученные средства от продаж которого пойдут на помощь приютам, сообщили РИА Новости организаторы проекта.
"Идея сделать совместный с приютом календарь у команды появилась в ноябре этого года. С помощью календаря, спортсмены планируют привлечь внимание к проблеме бездомных животных, а также финансово и информационно помочь приюту. Решили, что средства от продажи календаря пойдут на нужды животных. Но самое главное, атлеты верят в силу социальных сетей и предновогоднее чудо, и надеются, что с помощью этого календаря и совместной работы хотя бы часть собак найдёт свой дом и своих людей", - рассказали организаторы.
Как отметили в Kolesnikov Team, акция может стать регулярной. Ее цель - обратить внимание на проблемы ответственности за домашних животных и ухода за ними, а также призвать всех неравнодушных людей помочь приюту.
Ранее организация заключила соглашение с фондом "Спорт для жизни" и стала партнером главного бегового проекта для людей с нарушением зрения “Марафон в темноте”.
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