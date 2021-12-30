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https://ria.ru/20211230/akhmetov-1766222479.html
В офисе Зеленского опровергли наличие конфликта с Ахметовым
В офисе Зеленского опровергли наличие конфликта с Ахметовым - РИА Новости, 30.12.2021
В офисе Зеленского опровергли наличие конфликта с Ахметовым
Президент Украины Владимир Зеленский не имеет конфликта с крупным бизнесменом Ринатом Ахметовым, которого ранее обвинил в причастности к подготовке... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T18:06
2021-12-30T18:06
в мире
украина
ринат ахметов
владимир зеленский
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КИЕВ, 30 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не имеет конфликта с крупным бизнесменом Ринатом Ахметовым, которого ранее обвинил в причастности к подготовке госпереворота, заявил советник главы офиса главы государства Михаил Подоляк."На самом деле нет противостояния Ахметова и Зеленского. Владимир Александрович ведет себя максимально корректно, хочу это подчеркнуть. Есть ключевое мировоззренческое противостояние. Президент предложил другие правила. Да, они могут быть экономически болезненными и требуют каких-то консультаций. Но Владимир Александрович никогда не переходил в медийную войну, не позволял себе оскорблять Рината Леонидовича или другого крупного бизнесмена и не переносил это все в личную плоскость", - сказал Подоляк в интервью сайту "Факты", которое было опубликовано в четверг.Он считает, что инициированный Зеленским закон о деолигархизации вызывает сопротивление у олигархов, которые пытаются сохранить свое политическое влияние."В чем ценность инициативы Владимира Александровича? В том, что он начал крестовый поход против олигархов. Подчеркну, что не против олигархов как субъектов экономической или предпринимательской деятельности, а против субъектов, которые ведут теневую политическую деятельность, скупают частями государство и определяют неконкурентные правила поведения", - сказал Подоляк.По его словам, сейчас олигархи пытаются противодействовать власти, используя свое монопольное положение, в частности, на рынке энергоресурсов. "Нас банально запугивают энергетические монополии, которые как раз и определяют, будет ли тепло и светло в домах. Это их прямая зона ответственности. Государство уже давно является лишь регулятором на отраслевых рынках, а наличие запасов того или иного сырья определяют частные компании, которые периодически используют свои инсайдерские знания, чтобы "кошмарить" клиентов", - добавил Подоляк.Зеленский 26 ноября заявил, что получил информацию о готовящемся 1 декабря на Украине государственном перевороте, к которому якобы причастен в том числе Ахметов. По его словам, в этом участвуют граждане Украины и РФ. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело.Ранее парламент Украины по инициативе президента принял закон "об олигархах", согласно которому Совет нацбезопасности и обороны будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Шестого октября закон был опубликован в официальной прессе. Зеленский после подписания закона призвал олигархов не играть в "искусственный дефицит" энергоресурсов и пригрозил им "адским периодом" в случае неповиновения.
https://ria.ru/20211213/ukraina-1763160317.html
https://ria.ru/20211205/perevorot-1762256904.html
https://ria.ru/20211202/pozor-1761741500.html
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в мире, украина, ринат ахметов, владимир зеленский
18:06 30.12.2021
 
В офисе Зеленского опровергли наличие конфликта с Ахметовым

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: у президента нет конфликта с Ахметовым

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский
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КИЕВ, 30 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не имеет конфликта с крупным бизнесменом Ринатом Ахметовым, которого ранее обвинил в причастности к подготовке госпереворота, заявил советник главы офиса главы государства Михаил Подоляк.
"На самом деле нет противостояния Ахметова и Зеленского. Владимир Александрович ведет себя максимально корректно, хочу это подчеркнуть. Есть ключевое мировоззренческое противостояние. Президент предложил другие правила. Да, они могут быть экономически болезненными и требуют каких-то консультаций. Но Владимир Александрович никогда не переходил в медийную войну, не позволял себе оскорблять Рината Леонидовича или другого крупного бизнесмена и не переносил это все в личную плоскость", - сказал Подоляк в интервью сайту "Факты", которое было опубликовано в четверг.
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 08:00
Война с "угольным королем". Зеленский хочет посадить главного олигарха
Он считает, что инициированный Зеленским закон о деолигархизации вызывает сопротивление у олигархов, которые пытаются сохранить свое политическое влияние.
"В чем ценность инициативы Владимира Александровича? В том, что он начал крестовый поход против олигархов. Подчеркну, что не против олигархов как субъектов экономической или предпринимательской деятельности, а против субъектов, которые ведут теневую политическую деятельность, скупают частями государство и определяют неконкурентные правила поведения", - сказал Подоляк.
По его словам, сейчас олигархи пытаются противодействовать власти, используя свое монопольное положение, в частности, на рынке энергоресурсов. "Нас банально запугивают энергетические монополии, которые как раз и определяют, будет ли тепло и светло в домах. Это их прямая зона ответственности. Государство уже давно является лишь регулятором на отраслевых рынках, а наличие запасов того или иного сырья определяют частные компании, которые периодически используют свои инсайдерские знания, чтобы "кошмарить" клиентов", - добавил Подоляк.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря, 15:26
Арестович рассказал, как Зеленский предотвратил переворот на Украине
Зеленский 26 ноября заявил, что получил информацию о готовящемся 1 декабря на Украине государственном перевороте, к которому якобы причастен в том числе Ахметов. По его словам, в этом участвуют граждане Украины и РФ. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело.
Ранее парламент Украины по инициативе президента принял закон "об олигархах", согласно которому Совет нацбезопасности и обороны будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Шестого октября закон был опубликован в официальной прессе. Зеленский после подписания закона призвал олигархов не играть в "искусственный дефицит" энергоресурсов и пригрозил им "адским периодом" в случае неповиновения.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 03:01
"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" Зеленского
 
В миреУкраинаРинат АхметовВладимир Зеленский
 
 
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