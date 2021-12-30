https://ria.ru/20211230/akhmetov-1766222479.html

В офисе Зеленского опровергли наличие конфликта с Ахметовым

В офисе Зеленского опровергли наличие конфликта с Ахметовым - РИА Новости, 30.12.2021

В офисе Зеленского опровергли наличие конфликта с Ахметовым

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет конфликта с крупным бизнесменом Ринатом Ахметовым, которого ранее обвинил в причастности к подготовке... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T18:06

2021-12-30T18:06

2021-12-30T18:06

в мире

украина

ринат ахметов

владимир зеленский

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КИЕВ, 30 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не имеет конфликта с крупным бизнесменом Ринатом Ахметовым, которого ранее обвинил в причастности к подготовке госпереворота, заявил советник главы офиса главы государства Михаил Подоляк."На самом деле нет противостояния Ахметова и Зеленского. Владимир Александрович ведет себя максимально корректно, хочу это подчеркнуть. Есть ключевое мировоззренческое противостояние. Президент предложил другие правила. Да, они могут быть экономически болезненными и требуют каких-то консультаций. Но Владимир Александрович никогда не переходил в медийную войну, не позволял себе оскорблять Рината Леонидовича или другого крупного бизнесмена и не переносил это все в личную плоскость", - сказал Подоляк в интервью сайту "Факты", которое было опубликовано в четверг.Он считает, что инициированный Зеленским закон о деолигархизации вызывает сопротивление у олигархов, которые пытаются сохранить свое политическое влияние."В чем ценность инициативы Владимира Александровича? В том, что он начал крестовый поход против олигархов. Подчеркну, что не против олигархов как субъектов экономической или предпринимательской деятельности, а против субъектов, которые ведут теневую политическую деятельность, скупают частями государство и определяют неконкурентные правила поведения", - сказал Подоляк.По его словам, сейчас олигархи пытаются противодействовать власти, используя свое монопольное положение, в частности, на рынке энергоресурсов. "Нас банально запугивают энергетические монополии, которые как раз и определяют, будет ли тепло и светло в домах. Это их прямая зона ответственности. Государство уже давно является лишь регулятором на отраслевых рынках, а наличие запасов того или иного сырья определяют частные компании, которые периодически используют свои инсайдерские знания, чтобы "кошмарить" клиентов", - добавил Подоляк.Зеленский 26 ноября заявил, что получил информацию о готовящемся 1 декабря на Украине государственном перевороте, к которому якобы причастен в том числе Ахметов. По его словам, в этом участвуют граждане Украины и РФ. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело.Ранее парламент Украины по инициативе президента принял закон "об олигархах", согласно которому Совет нацбезопасности и обороны будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Шестого октября закон был опубликован в официальной прессе. Зеленский после подписания закона призвал олигархов не играть в "искусственный дефицит" энергоресурсов и пригрозил им "адским периодом" в случае неповиновения.

https://ria.ru/20211213/ukraina-1763160317.html

https://ria.ru/20211205/perevorot-1762256904.html

https://ria.ru/20211202/pozor-1761741500.html

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в мире, украина, ринат ахметов, владимир зеленский