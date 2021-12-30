https://ria.ru/20211230/abkhaziya-1766163151.html
Путин выразил уверенность в продолжении активной работы с Абхазией
Путин выразил уверенность в продолжении активной работы с Абхазией - РИА Новости, 30.12.2021
Путин выразил уверенность в продолжении активной работы с Абхазией
Президент России Владимир Путин в поздравлении лидера Абхазии с наступающими праздниками выразил уверенность в продолжении активной совместной работы по... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:19
2021-12-30T13:19
2021-12-30T13:19
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владимир путин
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении лидера Абхазии с наступающими праздниками выразил уверенность в продолжении активной совместной работы по укреплению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах, говорится в сообщении Кремля."В поздравительном послании с Новым годом и Рождеством Христовым Президенту Республики Абхазия Аслану Бжании Владимир Путин отметил, что в уходящем году отношения между двумя странами, основанные на принципах союзничества и стратегического партнёрства, развивались весьма динамично. Глава Российского государства выразил уверенность в продолжении активной совместной работы по укреплению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах – на благо народов России и Абхазии, в интересах упрочения мира и стабильности в Закавказье", - отмечается в сообщении.
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в мире, абхазия, владимир путин, россия
Путин выразил уверенность в продолжении активной работы с Абхазией
Президент Путин выразил уверенность в продолжении активной работы с Абхазией