https://ria.ru/20211230/abkhaziya-1766163151.html

Путин выразил уверенность в продолжении активной работы с Абхазией

Путин выразил уверенность в продолжении активной работы с Абхазией - РИА Новости, 30.12.2021

Путин выразил уверенность в продолжении активной работы с Абхазией

Президент России Владимир Путин в поздравлении лидера Абхазии с наступающими праздниками выразил уверенность в продолжении активной совместной работы по... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T13:19

2021-12-30T13:19

2021-12-30T13:19

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении лидера Абхазии с наступающими праздниками выразил уверенность в продолжении активной совместной работы по укреплению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах, говорится в сообщении Кремля."В поздравительном послании с Новым годом и Рождеством Христовым Президенту Республики Абхазия Аслану Бжании Владимир Путин отметил, что в уходящем году отношения между двумя странами, основанные на принципах союзничества и стратегического партнёрства, развивались весьма динамично. Глава Российского государства выразил уверенность в продолжении активной совместной работы по укреплению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах – на благо народов России и Абхазии, в интересах упрочения мира и стабильности в Закавказье", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211013/soyuznichestvo-1754451602.html

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в мире, абхазия, владимир путин, россия