https://ria.ru/20211230/abbas-1766163856.html

Путин поговорил по телефону с Аббасом

Путин поговорил по телефону с Аббасом - РИА Новости, 30.12.2021

Путин поговорил по телефону с Аббасом

Президент России Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас по телефону подчеркнули необходимость скорейшего возобновления конструктивных... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T13:21

2021-12-30T13:21

2021-12-30T13:32

политика

палестина

владимир путин

махмуд аббас

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас по телефону подчеркнули необходимость скорейшего возобновления конструктивных палестино-израильских переговоров под эгидой "квартета", сообщает пресс-служба Кремля."В продолжение обсуждений в ходе встречи в Сочи 23 ноября лидеры обменялись мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия и проблематике ближневосточного урегулирования. В частности, с обеих сторон вновь подчеркнута необходимость скорейшего возобновления конструктивных палестино-израильских переговоров под эгидой "квартета" международных посредников", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин и Аббас по телефону обменялись теплыми поздравлениями с наступающим Новым годом.

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политика, палестина, владимир путин, махмуд аббас, россия