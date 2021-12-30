https://ria.ru/20211230/abbas-1766163856.html
Путин поговорил по телефону с Аббасом
Путин поговорил по телефону с Аббасом - РИА Новости, 30.12.2021
Путин поговорил по телефону с Аббасом
Президент России Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас по телефону подчеркнули необходимость скорейшего возобновления конструктивных... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:21
2021-12-30T13:21
2021-12-30T13:32
политика
палестина
владимир путин
махмуд аббас
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас по телефону подчеркнули необходимость скорейшего возобновления конструктивных палестино-израильских переговоров под эгидой "квартета", сообщает пресс-служба Кремля."В продолжение обсуждений в ходе встречи в Сочи 23 ноября лидеры обменялись мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия и проблематике ближневосточного урегулирования. В частности, с обеих сторон вновь подчеркнута необходимость скорейшего возобновления конструктивных палестино-израильских переговоров под эгидой "квартета" международных посредников", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин и Аббас по телефону обменялись теплыми поздравлениями с наступающим Новым годом.
https://ria.ru/20211128/palestina-1761129053.html
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политика, палестина, владимир путин, махмуд аббас, россия
13:21 30.12.2021 (обновлено: 13:32 30.12.2021)
Путин поговорил по телефону с Аббасом
Президент Путин провел телефонный разговор с президентом Палестины Аббасом