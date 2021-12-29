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Журналисты попавших под санкции украинских СМИ обратились к ООН и ОБСЕ
Журналисты попавших под санкции украинских СМИ обратились к ООН и ОБСЕ - РИА Новости, 29.12.2021
Журналисты попавших под санкции украинских СМИ обратились к ООН и ОБСЕ
Коллективы попавших под санкции украинских СМИ обратились с письмом к ряду международных организаций и послам некоторых стран, журналисты просят повлиять на... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:30
2021-12-29T16:30
в мире
украина
сша
европа
владимир зеленский
европейский совет
112 украина
freedom house
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КИЕВ, 29 дек – РИА Новости. Коллективы попавших под санкции украинских СМИ обратились с письмом к ряду международных организаций и послам некоторых стран, журналисты просят повлиять на ситуацию со свободой слова на Украине, сообщает в среду телеканал "Перший Незалежный" ("Первый независимый").Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive. Собственником телеканалов "Первый независимый" и UkrLive является соратник главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич."Журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов UkrLive и "Перший Незалежний" обратились с открытым письмом к мировому сообществу - европейским политикам, чиновникам и международным журналистским организациям - с просьбой повлиять на ситуацию со свободой слова и попыткой власти ввести цензуру в Украине", - говорится в сообщении на сайте телеканала.Отмечается, что письмо получили Международная федерация журналистов, Международный институт прессы, генсек ООН Антониу Гуттереш, председатель Европейского совета Шарль Мишель, глава Freedom House Майкл Абрамовиц, представитель по вопросам СМИ в ОБСЕ Тереза Рибейро, временно поверенная в делах США на Украине Кристина Квин, чрезвычайный и полномочный посол ФРГ Анка Фельдгузен, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, член Сената Франции Жан-Луи Массон, министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, канцлер Германии Олаф Шольц, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, зампредседателя подкомитета по правам человека Европейского парламента по иностранным делам Ханна Нойманн и министр иностранных дел Бельгии Софи Уилмс."Журналисты обратили внимание мировых лидеров и общественных организаций на то, что Зеленский вновь использует СНБО в собственных целях, как это ранее уже было с телеканалами "112 Украина", NewsOne и ZIK - их закрыли по решению Совета без соответствующего судебного разбирательства. Таким образом действующая власть показала, что нелояльные к ней СМИ - это ее главный враг, которого нужно устранить любым способом", - добавили на телеканале.
https://ria.ru/20211128/gaubitsa-1761176223.html
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в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский, европейский совет, 112 украина , freedom house, анн линде (мид швеции), тереза рибейру
16:30 29.12.2021
 
Журналисты попавших под санкции украинских СМИ обратились к ООН и ОБСЕ

Журналисты попавших под санкции украинских СМИ обратились к ООН, ОБСЕ и Freedom House

© Depositphotos / oleksii.chumachenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Depositphotos / oleksii.chumachenko
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КИЕВ, 29 дек – РИА Новости. Коллективы попавших под санкции украинских СМИ обратились с письмом к ряду международных организаций и послам некоторых стран, журналисты просят повлиять на ситуацию со свободой слова на Украине, сообщает в среду телеканал "Перший Незалежный" ("Первый независимый").
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive. Собственником телеканалов "Первый независимый" и UkrLive является соратник главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.
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"Журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов UkrLive и "Перший Незалежний" обратились с открытым письмом к мировому сообществу - европейским политикам, чиновникам и международным журналистским организациям - с просьбой повлиять на ситуацию со свободой слова и попыткой власти ввести цензуру в Украине", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Отмечается, что письмо получили Международная федерация журналистов, Международный институт прессы, генсек ООН Антониу Гуттереш, председатель Европейского совета Шарль Мишель, глава Freedom House Майкл Абрамовиц, представитель по вопросам СМИ в ОБСЕ Тереза Рибейро, временно поверенная в делах США на Украине Кристина Квин, чрезвычайный и полномочный посол ФРГ Анка Фельдгузен, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, член Сената Франции Жан-Луи Массон, министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, канцлер Германии Олаф Шольц, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, зампредседателя подкомитета по правам человека Европейского парламента по иностранным делам Ханна Нойманн и министр иностранных дел Бельгии Софи Уилмс.
"Журналисты обратили внимание мировых лидеров и общественных организаций на то, что Зеленский вновь использует СНБО в собственных целях, как это ранее уже было с телеканалами "112 Украина", NewsOne и ZIK - их закрыли по решению Совета без соответствующего судебного разбирательства. Таким образом действующая власть показала, что нелояльные к ней СМИ - это ее главный враг, которого нужно устранить любым способом", - добавили на телеканале.
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В миреУкраинаСШАЕвропаВладимир ЗеленскийЕвропейский совет112 УкраинаFreedom HouseАнн Линде (МИД Швеции)Тереза Рибейру
 
 
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