https://ria.ru/20211229/zemletryasenie-1765934283.html
У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 6,1
У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 29.12.2021
У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов греческого острова Крит, подземные толчки зафиксированы в 89 километрах от Ираклиона, сообщает... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T08:23
2021-12-29T08:23
2021-12-29T10:23
в мире
крит (остров)
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
новости - туризм
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов греческого острова Крит, подземные толчки зафиксированы в 89 километрах от Ираклиона, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Ранее сообщалось, что магнитуда землетрясения составила 5,9, однако позднее центр повысил это значение до 6,1.Землетрясение зафиксировано в 05.08 по времени UTC (08.08 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 75 километрах к югу от столицы острова города Ираклиона. Очаг залегал на глубине 67 километров.Ранее сообщалось, что толчки были зафиксированы в 89 километрах от Ираклиона и очаг залегал на глубине 80 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20211226/yaponiya-1765529484.html
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в мире, крит (остров), европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), новости - туризм
08:23 29.12.2021 (обновлено: 10:23 29.12.2021)
У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 6,1
У берегов греческого Крита произошло землетрясение магнитудой 6,1