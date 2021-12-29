https://ria.ru/20211229/zemletryasenie-1765934283.html

У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 6,1

У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 29.12.2021

У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов греческого острова Крит, подземные толчки зафиксированы в 89 километрах от Ираклиона, сообщает... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T08:23

2021-12-29T08:23

2021-12-29T10:23

в мире

крит (остров)

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103048/86/1030488682_0:5:2001:1130_1920x0_80_0_0_498fe9f027f6d3f1710acd04acb1dd3d.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов греческого острова Крит, подземные толчки зафиксированы в 89 километрах от Ираклиона, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Ранее сообщалось, что магнитуда землетрясения составила 5,9, однако позднее центр повысил это значение до 6,1.Землетрясение зафиксировано в 05.08 по времени UTC (08.08 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 75 километрах к югу от столицы острова города Ираклиона. Очаг залегал на глубине 67 километров.Ранее сообщалось, что толчки были зафиксированы в 89 километрах от Ираклиона и очаг залегал на глубине 80 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20211226/yaponiya-1765529484.html

крит (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, крит (остров), европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), новости - туризм