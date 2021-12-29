https://ria.ru/20211229/zakonoproekt-1765985748.html

"Единая Россия" поддержит законопроект о российском гражданстве

"Единая Россия" поддержит законопроект о российском гражданстве - РИА Новости, 29.12.2021

"Единая Россия" поддержит законопроект о российском гражданстве

"Единая Россия" поддержит президентский законопроект о гражданстве РФ, заявил руководитель фракции единороссов в Госдуме Владимир Васильев. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T13:17

2021-12-29T13:17

2021-12-29T13:39

политика

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владимир путин

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. "Единая Россия" поддержит президентский законопроект о гражданстве РФ, заявил руководитель фракции единороссов в Госдуме Владимир Васильев.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект "О гражданстве РФ". Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства."Фракция "Единая Россия" поддержит президентский законопроект "О гражданстве РФ", - сказал Васильев, слова которого цитирует пресс-служба фракции.

https://ria.ru/20211229/grazhdanstvo-1765981144.html

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политика, единая россия, россия, владимир путин, госдума рф, владимир васильев