https://ria.ru/20211229/zakonoproekt-1765985748.html
"Единая Россия" поддержит законопроект о российском гражданстве
"Единая Россия" поддержит законопроект о российском гражданстве - РИА Новости, 29.12.2021
"Единая Россия" поддержит законопроект о российском гражданстве
"Единая Россия" поддержит президентский законопроект о гражданстве РФ, заявил руководитель фракции единороссов в Госдуме Владимир Васильев. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T13:17
2021-12-29T13:17
2021-12-29T13:39
политика
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госдума рф
владимир васильев
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. "Единая Россия" поддержит президентский законопроект о гражданстве РФ, заявил руководитель фракции единороссов в Госдуме Владимир Васильев.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект "О гражданстве РФ". Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства."Фракция "Единая Россия" поддержит президентский законопроект "О гражданстве РФ", - сказал Васильев, слова которого цитирует пресс-служба фракции.
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политика, единая россия, россия, владимир путин, госдума рф, владимир васильев
13:17 29.12.2021 (обновлено: 13:39 29.12.2021)
"Единая Россия" поддержит законопроект о российском гражданстве
"Единая Россия" поддержит законопроект о российском гражданстве