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Британцы пригрозили захватом Калининграда в случае наступления на Россию

Британцы пригрозили захватом Калининграда в случае войны с Россией - РИА Новости, 29.12.2021

Британцы пригрозили захватом Калининграда в случае наступления на Россию

Читатели британской газеты The Telegraph оценили статью обозревателя Марка Галеотти о шагах Запада в случае гипотетического вооруженного конфликта России и... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T17:41

2021-12-29T17:41

2021-12-29T17:41

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты The Telegraph оценили статью обозревателя Марка Галеотти о шагах Запада в случае гипотетического вооруженного конфликта России и Украины.Как полагает колумнист, страны НАТО не станут подвергать опасности свои армии и воевать на стороне Киева. Однако США и Европа способны ввести против Москвы экономические санкции и активизировать разведывательную деятельность, пишет автор. Подобные меры, считает Галеотти, должны сочетаться с дипломатией. Он отметил, что в этом контексте важны переговоры по вопросам безопасности, запланированные между Россией и Соединенными Штатами в начале января."Это ссора в далекой стране между людьми, о которых мы ничего не знаем", — указал Mustak Ali Patel.Пользователь Michael Petek, в свою очередь, призвал превратить Калининград в Кенигсберг в случае вооруженного конфликта России и НАТО из-за Украины."Калининград хорошо вооружен. Скорее всего, результат будет иной. Россия соединит его со своей территорией, закрыв Сувалкский коридор", — возразила ему Iwona Stephenson."Надеялся прочитать о каких-то солидных дипломатических шагах по ослаблению напряженности в отношениях с Москвой, но автор статьи как будто хватается за последнюю соломинку оптимизма. То, что (президент России — Прим. ред.) Путин хочет провести переговоры, это хорошо, и я думаю, что нужны определенные маленькие уступки и некая мера признания России в качестве великой державы. Она может стать намного сильнее и влиятельнее, если поддержит демократию и станет для Запада союзником, а не врагом", — предположил Moirelyn Jewula.В последнее время в американских и европейских СМИ все чаще публикуют сообщения о подготовке Москвой военного удара по Украине. В России неоднократно отвергали подобные обвинения. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подчеркнул, что никакого вторжения в соседнюю республику не планируется. Он назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой американского госдепа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211229/uslovie-1766025628.html

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политика, украина, сша, великобритания, нато, россия