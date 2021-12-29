Британцы пригрозили захватом Калининграда в случае наступления на Россию

Британцы пригрозили захватом Калининграда в случае войны с Россией
Читатели The Telegraph пригрозили захватом Калининграда в случае войны с Россией
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты The Telegraph оценили статью обозревателя Марка Галеотти о шагах Запада в случае гипотетического вооруженного конфликта России и Украины.
Как полагает колумнист, страны НАТО не станут подвергать опасности свои армии и воевать на стороне Киева. Однако США и Европа способны ввести против Москвы экономические санкции и активизировать разведывательную деятельность, пишет автор. Подобные меры, считает Галеотти, должны сочетаться с дипломатией. Он отметил, что в этом контексте важны переговоры по вопросам безопасности, запланированные между Россией и Соединенными Штатами в начале января.
"Это ссора в далекой стране между людьми, о которых мы ничего не знаем", — указал Mustak Ali Patel.
Пользователь Michael Petek, в свою очередь, призвал превратить Калининград в Кенигсберг в случае вооруженного конфликта России и НАТО из-за Украины.
"Калининград хорошо вооружен. Скорее всего, результат будет иной. Россия соединит его со своей территорией, закрыв Сувалкский коридор", — возразила ему Iwona Stephenson.
"К нам это не имеет никакого отношения. Мы не должны посылать туда войска, подвергая их опасности. Россия и Китай — менее империалистические страны по сравнению с США", — написал Georgie Moon.
"Надеялся прочитать о каких-то солидных дипломатических шагах по ослаблению напряженности в отношениях с Москвой, но автор статьи как будто хватается за последнюю соломинку оптимизма. То, что (президент России — Прим. ред.) Путин хочет провести переговоры, это хорошо, и я думаю, что нужны определенные маленькие уступки и некая мера признания России в качестве великой державы. Она может стать намного сильнее и влиятельнее, если поддержит демократию и станет для Запада союзником, а не врагом", — предположил Moirelyn Jewula.
В последнее время в американских и европейских СМИ все чаще публикуют сообщения о подготовке Москвой военного удара по Украине. В России неоднократно отвергали подобные обвинения. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подчеркнул, что никакого вторжения в соседнюю республику не планируется. Он назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой американского госдепа.
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