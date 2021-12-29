19:16 29.12.2021 (обновлено: 19:29 29.12.2021)
Захарова назвала первопричину всех бед на Украине
Захарова: энергобезопасности Украины угрожает не Россия, а паралич органов киевской власти
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Энергетической безопасности Украины угрожает не Москва, а паралич органов власти, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев лоббирует вопрос введения санкций против "Северного потока — 2" до того, как ситуация между Россией и Украиной обострится. Он оценил шансы на положительный ответ Вашингтона как "значительные".
"Энергетической безопасности Украины угрожает не Россия. И даже уже не украинская коррупция. А абсолютная дисфункция государственной системы и паралич органов власти, вызванные диктатурой Майдана. Первопричина всех бед — уничтожение национальных интересов Украины западными кураторами во имя собственных целей и задач", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, Москва — надежный энергетический поставщик на европейском и мировом рынке, что доказано десятилетиями взаимовыгодного партнерства.
"Если где и искать проблемы в энергосекторе, то явно не с нашей стороны", — добавила она.
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Ранее на совещании о прохождении отопительного сезона глава "Газпрома" Алексей Миллер доложил, что вторая нитка "Северного потока — 2" заполнена техническим газом. Президент России Владимир Путин в свою очередь поздравил Миллера и партнеров компании по проекту с завершением работы по созданию этой крупной магистрали. По словам главы государства, запуск трубопровода повлияет на цены на газ в сторону снижения не только для Европы, но и для Украины.
Россия не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина — это коммерческий проект, который выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
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