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Захарова назвала первопричину всех бед на Украине
Захарова назвала первопричину всех бед на Украине - РИА Новости, 29.12.2021
Захарова назвала первопричину всех бед на Украине
Энергетической безопасности Украины угрожает не Москва, а паралич органов власти, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T19:16
2021-12-29T19:29
киев
сша
национальный антитеррористический комитет рф
газпром
алексей миллер
нафтогаз украины
мария захарова
юрий витренко
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Энергетической безопасности Украины угрожает не Москва, а паралич органов власти, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев лоббирует вопрос введения санкций против "Северного потока — 2" до того, как ситуация между Россией и Украиной обострится. Он оценил шансы на положительный ответ Вашингтона как "значительные".По ее словам, Москва — надежный энергетический поставщик на европейском и мировом рынке, что доказано десятилетиями взаимовыгодного партнерства."Если где и искать проблемы в энергосекторе, то явно не с нашей стороны", — добавила она.Ранее на совещании о прохождении отопительного сезона глава "Газпрома" Алексей Миллер доложил, что вторая нитка "Северного потока — 2" заполнена техническим газом. Президент России Владимир Путин в свою очередь поздравил Миллера и партнеров компании по проекту с завершением работы по созданию этой крупной магистрали. По словам главы государства, запуск трубопровода повлияет на цены на газ в сторону снижения не только для Европы, но и для Украины.Россия не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина — это коммерческий проект, который выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
https://ria.ru/20211221/zakharova-1764786844.html
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киев, сша, национальный антитеррористический комитет рф, газпром, алексей миллер, нафтогаз украины, мария захарова, юрий витренко, северный поток — 2, россия
19:16 29.12.2021 (обновлено: 19:29 29.12.2021)
 
Захарова назвала первопричину всех бед на Украине

Захарова: энергобезопасности Украины угрожает не Россия, а паралич органов киевской власти

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Энергетической безопасности Украины угрожает не Москва, а паралич органов власти, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев лоббирует вопрос введения санкций против "Северного потока — 2" до того, как ситуация между Россией и Украиной обострится. Он оценил шансы на положительный ответ Вашингтона как "значительные".
"Энергетической безопасности Украины угрожает не Россия. И даже уже не украинская коррупция. А абсолютная дисфункция государственной системы и паралич органов власти, вызванные диктатурой Майдана. Первопричина всех бед — уничтожение национальных интересов Украины западными кураторами во имя собственных целей и задач", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, Москва — надежный энергетический поставщик на европейском и мировом рынке, что доказано десятилетиями взаимовыгодного партнерства.
"Если где и искать проблемы в энергосекторе, то явно не с нашей стороны", — добавила она.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 18:01
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Ранее на совещании о прохождении отопительного сезона глава "Газпрома" Алексей Миллер доложил, что вторая нитка "Северного потока — 2" заполнена техническим газом. Президент России Владимир Путин в свою очередь поздравил Миллера и партнеров компании по проекту с завершением работы по созданию этой крупной магистрали. По словам главы государства, запуск трубопровода повлияет на цены на газ в сторону снижения не только для Европы, но и для Украины.
Россия не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина — это коммерческий проект, который выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
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КиевСШАНациональный антитеррористический комитет РФГазпромАлексей МиллерНафтогаз УкраиныМария ЗахароваЮрий ВитренкоСеверный поток — 2Россия
 
 
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