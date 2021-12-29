https://ria.ru/20211229/zakharova-1766069869.html

Захарова назвала первопричину всех бед на Украине

Захарова назвала первопричину всех бед на Украине - РИА Новости, 29.12.2021

Захарова назвала первопричину всех бед на Украине

Энергетической безопасности Украины угрожает не Москва, а паралич органов власти, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T19:16

2021-12-29T19:16

2021-12-29T19:29

киев

сша

национальный антитеррористический комитет рф

газпром

алексей миллер

нафтогаз украины

мария захарова

юрий витренко

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Энергетической безопасности Украины угрожает не Москва, а паралич органов власти, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев лоббирует вопрос введения санкций против "Северного потока — 2" до того, как ситуация между Россией и Украиной обострится. Он оценил шансы на положительный ответ Вашингтона как "значительные".По ее словам, Москва — надежный энергетический поставщик на европейском и мировом рынке, что доказано десятилетиями взаимовыгодного партнерства."Если где и искать проблемы в энергосекторе, то явно не с нашей стороны", — добавила она.Ранее на совещании о прохождении отопительного сезона глава "Газпрома" Алексей Миллер доложил, что вторая нитка "Северного потока — 2" заполнена техническим газом. Президент России Владимир Путин в свою очередь поздравил Миллера и партнеров компании по проекту с завершением работы по созданию этой крупной магистрали. По словам главы государства, запуск трубопровода повлияет на цены на газ в сторону снижения не только для Европы, но и для Украины.Россия не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина — это коммерческий проект, который выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.

https://ria.ru/20211221/zakharova-1764786844.html

https://ria.ru/20211215/ukraina-1763883316.html

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киев, сша, национальный антитеррористический комитет рф, газпром, алексей миллер, нафтогаз украины, мария захарова, юрий витренко, северный поток — 2, россия