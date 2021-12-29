https://ria.ru/20211229/yaponiya-1765983988.html

Япония заявила Южной Корее протест из-за учений в районе спорных островов

Япония заявила Южной Корее протест из-за учений в районе спорных островов - РИА Новости, 29.12.2021

Япония заявила Южной Корее протест из-за учений в районе спорных островов

Япония заявила Южной Корее протест в связи с проведением учений в районе спорных островов Такэсима (Токто), сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T13:09

2021-12-29T13:09

2021-12-29T13:09

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ТОКИО, 29 дек – РИА Новости. Япония заявила Южной Корее протест в связи с проведением учений в районе спорных островов Такэсима (Токто), сообщило агентство Киодо."Это является неприемлемым и вызывает крайнее сожаление", - приводит агентство заявление МИД Японии.В среду СМИ сообщили, что на прошлой неделе Южная Корея провела военные учения по защите островов Токто (японское название Такэсима), являющихся предметом территориального спора с Японией. Учения проводились в море в районе островов и с помощью компьютерного моделирования, высадки десанта не было. Министерство обороны и ВМС Южной Кореи отказались подтвердить факт проведения учений.Военные учения у островов Токто (Такэсима) Южная Корея проводит с 1986 года, с 2003 года они носят регулярный характер и обычно проходят два раза в год. В последний раз Южная Корея проводила такие учения в июне. Тогда в знак протеста Токио отменил встречу южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги на полях саммита G7 в Великобритании.Группа островов Токто (японское название Такэсима) расположена между Японией и Южной Кореей в Японском море. После Второй мировой войны эти острова стали корейскими. Япония называет это "незаконной оккупацией" и считает острова частью своей территории и административно включает их в префектуру Симанэ. Острова известны также как скалы Лианкур. Япония предлагает Корее вынести вопрос об островах на рассмотрение Международного суда ООН. Южная Корея же считает, что спора вокруг островов Токто нет, так как они являются корейской территорией исторически, географически и юридически.

https://ria.ru/20191227/1562920704.html

https://ria.ru/20211216/protest-1764028492.html

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