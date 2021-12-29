https://ria.ru/20211229/yaponiya-1765934446.html

Япония установила мировой рекорд по "здоровому долгожительству"

Япония установила мировой рекорд по "здоровому долгожительству" - РИА Новости, 29.12.2021

Япония установила мировой рекорд по "здоровому долгожительству"

Япония установила мировой рекорд по так называемому "здоровому долгожительству" – возрасту, до которого пожилой человек может обходиться без посторонней помощи... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T08:24

2021-12-29T08:24

2021-12-29T08:24

в мире

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150205/87/1502058728_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_49400b3b0b3773e8604fe15f89a5a3ec.jpg

ТОКИО, 29 дек – РИА Новости. Япония установила мировой рекорд по так называемому "здоровому долгожительству" – возрасту, до которого пожилой человек может обходиться без посторонней помощи и не нуждаться в уходе, сообщило министерство труда, здравоохранения и благосостояния."Возраст здорового долгожительства в Японии – как для мужчин, так и для женщин - стал максимальным в мире", - говорится в сообщении министерства. Для женщин это 75,5 лет, для мужчин 72,6.По сравнению с данными 2016 года рост составил 0,59 года у женщин и 0,54 у мужчин. В сравнении с 2001 годом возраст "здорового долгожительства" вырос у женщин на 2,73 года, у мужчин на 3,28 года.При этом, отмечает министерство, в Японии и самая высокая средняя продолжительность жизни среди стран "семерки" – 81,41 года у мужчин и 87,45 у женщин."Помимо развития медицинских технологий, благодаря росту уровня жизни за счет улучшения общественной гигиены, качества питания, среды проживания, в развитых странах наблюдается снижение смертности и рост продолжительности жизни, но даже на этом фоне продолжительность жизни в Японии и возраст здорового долголетия находятся на высоком уровне", - говорится в докладе министерства.

https://radiosputnik.ria.ru/20211216/lekarstvo-1764099253.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония