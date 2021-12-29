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Япония установила мировой рекорд по "здоровому долгожительству"
Япония установила мировой рекорд по "здоровому долгожительству" - РИА Новости, 29.12.2021
Япония установила мировой рекорд по "здоровому долгожительству"
Япония установила мировой рекорд по так называемому "здоровому долгожительству" – возрасту, до которого пожилой человек может обходиться без посторонней помощи... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T08:24
2021-12-29T08:24
в мире
япония
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ТОКИО, 29 дек – РИА Новости. Япония установила мировой рекорд по так называемому "здоровому долгожительству" – возрасту, до которого пожилой человек может обходиться без посторонней помощи и не нуждаться в уходе, сообщило министерство труда, здравоохранения и благосостояния."Возраст здорового долгожительства в Японии – как для мужчин, так и для женщин - стал максимальным в мире", - говорится в сообщении министерства. Для женщин это 75,5 лет, для мужчин 72,6.По сравнению с данными 2016 года рост составил 0,59 года у женщин и 0,54 у мужчин. В сравнении с 2001 годом возраст "здорового долгожительства" вырос у женщин на 2,73 года, у мужчин на 3,28 года.При этом, отмечает министерство, в Японии и самая высокая средняя продолжительность жизни среди стран "семерки" – 81,41 года у мужчин и 87,45 у женщин."Помимо развития медицинских технологий, благодаря росту уровня жизни за счет улучшения общественной гигиены, качества питания, среды проживания, в развитых странах наблюдается снижение смертности и рост продолжительности жизни, но даже на этом фоне продолжительность жизни в Японии и возраст здорового долголетия находятся на высоком уровне", - говорится в докладе министерства.
https://radiosputnik.ria.ru/20211216/lekarstvo-1764099253.html
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в мире, япония
08:24 29.12.2021
 
Япония установила мировой рекорд по "здоровому долгожительству"

Япония установила рекорд по возрасту, до которого человек может обходиться без помощи

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЖители Токио на одной из улиц город
Жители Токио на одной из улиц город - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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ТОКИО, 29 дек – РИА Новости. Япония установила мировой рекорд по так называемому "здоровому долгожительству" – возрасту, до которого пожилой человек может обходиться без посторонней помощи и не нуждаться в уходе, сообщило министерство труда, здравоохранения и благосостояния.
"Возраст здорового долгожительства в Японии – как для мужчин, так и для женщин - стал максимальным в мире", - говорится в сообщении министерства. Для женщин это 75,5 лет, для мужчин 72,6.
По сравнению с данными 2016 года рост составил 0,59 года у женщин и 0,54 у мужчин. В сравнении с 2001 годом возраст "здорового долгожительства" вырос у женщин на 2,73 года, у мужчин на 3,28 года.
При этом, отмечает министерство, в Японии и самая высокая средняя продолжительность жизни среди стран "семерки" – 81,41 года у мужчин и 87,45 у женщин.
"Помимо развития медицинских технологий, благодаря росту уровня жизни за счет улучшения общественной гигиены, качества питания, среды проживания, в развитых странах наблюдается снижение смертности и рост продолжительности жизни, но даже на этом фоне продолжительность жизни в Японии и возраст здорового долголетия находятся на высоком уровне", - говорится в докладе министерства.
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