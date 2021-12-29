https://ria.ru/20211229/yabloko-1765939068.html

"Яблоко" исключило членов партии, поддержавших на выборах конкурентов

"Яблоко" исключило членов партии, поддержавших на выборах конкурентов - РИА Новости, 29.12.2021

"Яблоко" исключило членов партии, поддержавших на выборах конкурентов

Федеральное бюро "Яблока" исключило из Московского регионального отделения ряд членов партии, грубо нарушивших устав, причиной для исключения стала в том числе... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T09:33

2021-12-29T09:33

2021-12-29T09:33

политика

александр шишлов

московская городская дума

яблоко

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Федеральное бюро "Яблока" исключило из Московского регионального отделения ряд членов партии, грубо нарушивших устав, причиной для исключения стала в том числе поддержка на выборах Государственной Думы и Мосгордумы кандидатов, которые конкурировали с кандидатами от "Яблока", сообщили в пресс-службе партии.Отмечается, что причинами для исключения стало выдвижение своих кандидатур на выборах Московской городской думы против кандидатов, выдвинутых "Яблоком", поддержка на выборах Государственной Думы и Московской городской думы кандидатов, которые конкурировали с кандидатами от "Яблока".Также среди причин для исключения из отделения - "подписание и распространение коллективных обращений, содержащих ложные утверждения, порочащие партию "Яблоко" и наносящие ей политический ущерб во время избирательной кампании и после нее, в частности - называющие решение федерального политкомитета партии "публичным доносом"."Подобные действия влекут самую строгую партийную ответственность в любой партии в любой демократической стране", - подчеркнули в пресс-службе.Бюро также зарегистрировало в Санкт-Петербургском региональном отделении 28 человек, в том числе бывшего уполномоченного по правам человека в городе, а ныне депутата законодательного собрания от "Яблока" Александра Шишлова. В соответствии с законом он приостанавливал членство в партии на период работы на посту омбудсмена.

https://ria.ru/20210924/partiya-1751579348.html

https://ria.ru/20210921/yabloko-1751216805.html

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политика, александр шишлов, московская городская дума, яблоко