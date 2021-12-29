"Яблоко" исключило членов партии, поддержавших на выборах конкурентов
"Яблоко" исключило членов партии, грубо нарушивших устав
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкРуководитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский во время предвыборного съезда
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Федеральное бюро "Яблока" исключило из Московского регионального отделения ряд членов партии, грубо нарушивших устав, причиной для исключения стала в том числе поддержка на выборах Государственной Думы и Мосгордумы кандидатов, которые конкурировали с кандидатами от "Яблока", сообщили в пресс-службе партии.
Отмечается, что причинами для исключения стало выдвижение своих кандидатур на выборах Московской городской думы против кандидатов, выдвинутых "Яблоком", поддержка на выборах Государственной Думы и Московской городской думы кандидатов, которые конкурировали с кандидатами от "Яблока".
Также среди причин для исключения из отделения - "подписание и распространение коллективных обращений, содержащих ложные утверждения, порочащие партию "Яблоко" и наносящие ей политический ущерб во время избирательной кампании и после нее, в частности - называющие решение федерального политкомитета партии "публичным доносом".
"Подобные действия влекут самую строгую партийную ответственность в любой партии в любой демократической стране", - подчеркнули в пресс-службе.
Бюро также зарегистрировало в Санкт-Петербургском региональном отделении 28 человек, в том числе бывшего уполномоченного по правам человека в городе, а ныне депутата законодательного собрания от "Яблока" Александра Шишлова. В соответствии с законом он приостанавливал членство в партии на период работы на посту омбудсмена.