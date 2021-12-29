https://ria.ru/20211229/vzryv-1765923726.html

При взрыве в украинской больнице погибли два человека

При взрыве в украинской больнице погибли два человека - РИА Новости, 29.12.2021

При взрыве в украинской больнице погибли два человека

Взрыв прогремел в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы Ивано-Франковской области, погибли два человека, обстоятельства выясняются,... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T00:49

2021-12-29T00:49

2021-12-29T00:49

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КИЕВ, 29 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы Ивано-Франковской области, погибли два человека, обстоятельства выясняются, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины в ночь на среду.По данным ведомства, в настоящее время обстоятельства происшествия выясняются и уточняются. На месте работают спасатели, восемь бригад экстренной медицинской помощи и представители регионального департамента здравоохранения.Как сообщили в главном управлении Госслужбы по ЧС в Ивано-Франковской области, спасателям удалось спасти трех человек. Причины происшествия не уточняются."К моменту прибытия спасателей площадь пожара ориентировочно составляла 55 квадратных метров. В 21.42 (22.42 мск) пожар локализован, а в 22.00 (23.00 мск) - ликвидирован. На месте пожара обнаружены тела двух погибших (пациенты), спасены трое пациентов", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

https://ria.ru/20211226/vzryv-1765534922.html

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в мире, украина, киев, ивано-франковская область