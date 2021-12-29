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Эксперты рассказали, как лучше всего провести 31 декабря
Эксперты рассказали, как лучше всего провести 31 декабря - РИА Новости, 29.12.2021
Эксперты рассказали, как лучше всего провести 31 декабря
В этом году в Москве 31 декабря впервые объявлен выходным днем, при этом ряд регионов уже в прошлом году использовали такую практику. Психологи рассказали в... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:16
2021-12-29T12:16
новый год — 2022
общество
новый год
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В этом году в Москве 31 декабря впервые объявлен выходным днем, при этом ряд регионов уже в прошлом году использовали такую практику. Психологи рассказали в беседе с РИА Новости, как нерабочий день перед главным волшебным праздником в году сказывается на настроении взрослых и детей.Опрошенные психологи считают, что выходной день 31 декабря - для многих залог хорошего настроения, потому что есть время отдохнуть, сделать все необходимые дела без переживаний и напряжения."Новый год - один из самых больших праздников в России. И важно людям перед новогодней ночью приготовить много еды, провести с детьми время, подготовить подарки, призы. Поэтому, я думаю, это замечательно для семьи, не нужно будет никому отпрашиваться, переживать и нервничать, и в прекрасном настроении все смогут отметить праздники", - рассказывает детский и семейный психолог Наталья Наумова.Дела в последнюю минутуПсихологи сходятся во мнении, что многие люди откладывают все дела на последнюю минуту, поэтому выходной день перед новогодней ночью поможет выполнить все намеченные планы, чтобы в воздухе витало ощущение праздника, а не напряжения."Последний день перед Новым годом - это день, когда в последнюю минуту все ритуалы стремятся соблюсти. Честно говоря, во всех рабочих коллективах 31 декабря был полупраздничным днем. Поэтому обычно 31 декабря - предвкушение праздника, решение всяких дел, которые будут сделаны до донца года. Этот час Х, в который люди стремятся завершить кучу дел, чтобы в Новый год не входить со старым. Поэтому, безусловно, это решение дает возможность меньше выгореть перед Новым годом, испытать меньше стресса и спокойно в него войти", - рассказывает клинический и социальный психолог Люция Сулейманова.По ее словам, несмотря на то, что праздник обычно внутри человека, но если к определенному моменту нужно многое успеть, то дополнительные часы отдыха дают ощущение большей свободы.Как отмечает психолог Наумова сильное напряжение может возникнуть и у детей, чьи родители работают 31 декабря, потому что они беспокоятся, что родители в канун Нового года могут не успеть вовремя вернуться с работу, накрыть на стол и украсить дом. Ведь детям очень важно подготовиться к Новому году как следует."Дети очень волнуются, когда родителей нет 31 числа дома, потому что некому подготовить елку, некому приготовить салаты, дети волнуются, успеют ли родители прийти вовремя, чтобы все успеть. И создается дополнительное напряжение. А так, получается, что целый день свободен, родители могут докупить все, что нужно, приготовить, провести время с детьми, пообщаться побольше, всем вместе испечь печенье, чтобы Деда Мороза как следует встретить", - дополняет собеседник агентства.Папа не "захрапит"Как отмечает Наумова, дополнительный выходной в канун праздника поможет людям начать Новый год неуставшими, подольше погулять с детьми, чтобы они могли почувствовать праздник и сказку."Новогодняя ночь - бессонная, поэтому 31 числа можно выспаться в течение дня, либо попозже встать. Соответственно люди будут чувствовать себя лучше, сбоя для здоровья серьезного не будет. Ведь чем люди старше, тем тяжелее им ночь не спать, и получится, что они не огорчат своих детей тем, что заснут и "захрапели", особенно папа, и смогут провести время весело и с пользой, погулять в ночь с детьми, чтобы они почувствовали праздник и сказку", - рассказывает она.При этом клинический психолог, заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации в ПКБ 1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ Москвы Никита Чернов считает, что хоть у большинства людей отдых перед праздником вызовет позитивные эмоции, но трудоголики все-таки могут огорчиться."У разных людей разная жизнь, условия, планы в отношении новогодних праздников. Люди различаются характерологически: кто-то любит работать, кто-то любит отдыхать, кто-то не может находиться без дела, и это может вызывать дополнительное напряжение. Но если брать основную массу людей, то дополнительный день, скорее, вызовет позитивные эмоции, чем негативные", - отмечает Чернов.
https://ria.ru/20211229/podarki-1765956530.html
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общество, новый год, россия
12:16 29.12.2021
 
Эксперты рассказали, как лучше всего провести 31 декабря

Психологи посоветовали не откладывать дела на 31 декабря, а отдохнуть

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкНовогодняя елка на площади Ленина в Якутске
Новогодняя елка на площади Ленина в Якутске - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В этом году в Москве 31 декабря впервые объявлен выходным днем, при этом ряд регионов уже в прошлом году использовали такую практику. Психологи рассказали в беседе с РИА Новости, как нерабочий день перед главным волшебным праздником в году сказывается на настроении взрослых и детей.
Опрошенные психологи считают, что выходной день 31 декабря - для многих залог хорошего настроения, потому что есть время отдохнуть, сделать все необходимые дела без переживаний и напряжения.
"Новый год - один из самых больших праздников в России. И важно людям перед новогодней ночью приготовить много еды, провести с детьми время, подготовить подарки, призы. Поэтому, я думаю, это замечательно для семьи, не нужно будет никому отпрашиваться, переживать и нервничать, и в прекрасном настроении все смогут отметить праздники", - рассказывает детский и семейный психолог Наталья Наумова.

Дела в последнюю минуту

Психологи сходятся во мнении, что многие люди откладывают все дела на последнюю минуту, поэтому выходной день перед новогодней ночью поможет выполнить все намеченные планы, чтобы в воздухе витало ощущение праздника, а не напряжения.
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"Последний день перед Новым годом - это день, когда в последнюю минуту все ритуалы стремятся соблюсти. Честно говоря, во всех рабочих коллективах 31 декабря был полупраздничным днем. Поэтому обычно 31 декабря - предвкушение праздника, решение всяких дел, которые будут сделаны до донца года. Этот час Х, в который люди стремятся завершить кучу дел, чтобы в Новый год не входить со старым. Поэтому, безусловно, это решение дает возможность меньше выгореть перед Новым годом, испытать меньше стресса и спокойно в него войти", - рассказывает клинический и социальный психолог Люция Сулейманова.
По ее словам, несмотря на то, что праздник обычно внутри человека, но если к определенному моменту нужно многое успеть, то дополнительные часы отдыха дают ощущение большей свободы.
Как отмечает психолог Наумова сильное напряжение может возникнуть и у детей, чьи родители работают 31 декабря, потому что они беспокоятся, что родители в канун Нового года могут не успеть вовремя вернуться с работу, накрыть на стол и украсить дом. Ведь детям очень важно подготовиться к Новому году как следует.
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"Дети очень волнуются, когда родителей нет 31 числа дома, потому что некому подготовить елку, некому приготовить салаты, дети волнуются, успеют ли родители прийти вовремя, чтобы все успеть. И создается дополнительное напряжение. А так, получается, что целый день свободен, родители могут докупить все, что нужно, приготовить, провести время с детьми, пообщаться побольше, всем вместе испечь печенье, чтобы Деда Мороза как следует встретить", - дополняет собеседник агентства.

Папа не "захрапит"

Как отмечает Наумова, дополнительный выходной в канун праздника поможет людям начать Новый год неуставшими, подольше погулять с детьми, чтобы они могли почувствовать праздник и сказку.
"Новогодняя ночь - бессонная, поэтому 31 числа можно выспаться в течение дня, либо попозже встать. Соответственно люди будут чувствовать себя лучше, сбоя для здоровья серьезного не будет. Ведь чем люди старше, тем тяжелее им ночь не спать, и получится, что они не огорчат своих детей тем, что заснут и "захрапели", особенно папа, и смогут провести время весело и с пользой, погулять в ночь с детьми, чтобы они почувствовали праздник и сказку", - рассказывает она.
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При этом клинический психолог, заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации в ПКБ 1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ Москвы Никита Чернов считает, что хоть у большинства людей отдых перед праздником вызовет позитивные эмоции, но трудоголики все-таки могут огорчиться.
"У разных людей разная жизнь, условия, планы в отношении новогодних праздников. Люди различаются характерологически: кто-то любит работать, кто-то любит отдыхать, кто-то не может находиться без дела, и это может вызывать дополнительное напряжение. Но если брать основную массу людей, то дополнительный день, скорее, вызовет позитивные эмоции, чем негативные", - отмечает Чернов.
 
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