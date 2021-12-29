https://ria.ru/20211229/vykhodnoy-1765971173.html
Эксперты рассказали, как лучше всего провести 31 декабря
Эксперты рассказали, как лучше всего провести 31 декабря - РИА Новости, 29.12.2021
Эксперты рассказали, как лучше всего провести 31 декабря
В этом году в Москве 31 декабря впервые объявлен выходным днем, при этом ряд регионов уже в прошлом году использовали такую практику. Психологи рассказали в... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:16
2021-12-29T12:16
2021-12-29T12:16
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общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В этом году в Москве 31 декабря впервые объявлен выходным днем, при этом ряд регионов уже в прошлом году использовали такую практику. Психологи рассказали в беседе с РИА Новости, как нерабочий день перед главным волшебным праздником в году сказывается на настроении взрослых и детей.Опрошенные психологи считают, что выходной день 31 декабря - для многих залог хорошего настроения, потому что есть время отдохнуть, сделать все необходимые дела без переживаний и напряжения."Новый год - один из самых больших праздников в России. И важно людям перед новогодней ночью приготовить много еды, провести с детьми время, подготовить подарки, призы. Поэтому, я думаю, это замечательно для семьи, не нужно будет никому отпрашиваться, переживать и нервничать, и в прекрасном настроении все смогут отметить праздники", - рассказывает детский и семейный психолог Наталья Наумова.Дела в последнюю минутуПсихологи сходятся во мнении, что многие люди откладывают все дела на последнюю минуту, поэтому выходной день перед новогодней ночью поможет выполнить все намеченные планы, чтобы в воздухе витало ощущение праздника, а не напряжения."Последний день перед Новым годом - это день, когда в последнюю минуту все ритуалы стремятся соблюсти. Честно говоря, во всех рабочих коллективах 31 декабря был полупраздничным днем. Поэтому обычно 31 декабря - предвкушение праздника, решение всяких дел, которые будут сделаны до донца года. Этот час Х, в который люди стремятся завершить кучу дел, чтобы в Новый год не входить со старым. Поэтому, безусловно, это решение дает возможность меньше выгореть перед Новым годом, испытать меньше стресса и спокойно в него войти", - рассказывает клинический и социальный психолог Люция Сулейманова.По ее словам, несмотря на то, что праздник обычно внутри человека, но если к определенному моменту нужно многое успеть, то дополнительные часы отдыха дают ощущение большей свободы.Как отмечает психолог Наумова сильное напряжение может возникнуть и у детей, чьи родители работают 31 декабря, потому что они беспокоятся, что родители в канун Нового года могут не успеть вовремя вернуться с работу, накрыть на стол и украсить дом. Ведь детям очень важно подготовиться к Новому году как следует."Дети очень волнуются, когда родителей нет 31 числа дома, потому что некому подготовить елку, некому приготовить салаты, дети волнуются, успеют ли родители прийти вовремя, чтобы все успеть. И создается дополнительное напряжение. А так, получается, что целый день свободен, родители могут докупить все, что нужно, приготовить, провести время с детьми, пообщаться побольше, всем вместе испечь печенье, чтобы Деда Мороза как следует встретить", - дополняет собеседник агентства.Папа не "захрапит"Как отмечает Наумова, дополнительный выходной в канун праздника поможет людям начать Новый год неуставшими, подольше погулять с детьми, чтобы они могли почувствовать праздник и сказку."Новогодняя ночь - бессонная, поэтому 31 числа можно выспаться в течение дня, либо попозже встать. Соответственно люди будут чувствовать себя лучше, сбоя для здоровья серьезного не будет. Ведь чем люди старше, тем тяжелее им ночь не спать, и получится, что они не огорчат своих детей тем, что заснут и "захрапели", особенно папа, и смогут провести время весело и с пользой, погулять в ночь с детьми, чтобы они почувствовали праздник и сказку", - рассказывает она.При этом клинический психолог, заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации в ПКБ 1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ Москвы Никита Чернов считает, что хоть у большинства людей отдых перед праздником вызовет позитивные эмоции, но трудоголики все-таки могут огорчиться."У разных людей разная жизнь, условия, планы в отношении новогодних праздников. Люди различаются характерологически: кто-то любит работать, кто-то любит отдыхать, кто-то не может находиться без дела, и это может вызывать дополнительное напряжение. Но если брать основную массу людей, то дополнительный день, скорее, вызовет позитивные эмоции, чем негативные", - отмечает Чернов.
https://ria.ru/20211229/podarki-1765956530.html
https://ria.ru/20211229/psikhologiya-1765957622.html
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общество, новый год, россия
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В этом году в Москве 31 декабря впервые объявлен выходным днем, при этом ряд регионов уже в прошлом году использовали такую практику. Психологи рассказали в беседе с РИА Новости, как нерабочий день перед главным волшебным праздником в году сказывается на настроении взрослых и детей.
Опрошенные психологи считают, что выходной день 31 декабря - для многих залог хорошего настроения, потому что есть время отдохнуть, сделать все необходимые дела без переживаний и напряжения.
"Новый год - один из самых больших праздников в России
. И важно людям перед новогодней ночью приготовить много еды, провести с детьми время, подготовить подарки, призы. Поэтому, я думаю, это замечательно для семьи, не нужно будет никому отпрашиваться, переживать и нервничать, и в прекрасном настроении все смогут отметить праздники", - рассказывает детский и семейный психолог Наталья Наумова.
Дела в последнюю минуту
Психологи сходятся во мнении, что многие люди откладывают все дела на последнюю минуту, поэтому выходной день перед новогодней ночью поможет выполнить все намеченные планы, чтобы в воздухе витало ощущение праздника, а не напряжения.
"Последний день перед Новым годом - это день, когда в последнюю минуту все ритуалы стремятся соблюсти. Честно говоря, во всех рабочих коллективах 31 декабря был полупраздничным днем. Поэтому обычно 31 декабря - предвкушение праздника, решение всяких дел, которые будут сделаны до донца года. Этот час Х, в который люди стремятся завершить кучу дел, чтобы в Новый год не входить со старым. Поэтому, безусловно, это решение дает возможность меньше выгореть перед Новым годом, испытать меньше стресса и спокойно в него войти", - рассказывает клинический и социальный психолог Люция Сулейманова.
По ее словам, несмотря на то, что праздник обычно внутри человека, но если к определенному моменту нужно многое успеть, то дополнительные часы отдыха дают ощущение большей свободы.
Как отмечает психолог Наумова сильное напряжение может возникнуть и у детей, чьи родители работают 31 декабря, потому что они беспокоятся, что родители в канун Нового года могут не успеть вовремя вернуться с работу, накрыть на стол и украсить дом. Ведь детям очень важно подготовиться к Новому году как следует.
"Дети очень волнуются, когда родителей нет 31 числа дома, потому что некому подготовить елку, некому приготовить салаты, дети волнуются, успеют ли родители прийти вовремя, чтобы все успеть. И создается дополнительное напряжение. А так, получается, что целый день свободен, родители могут докупить все, что нужно, приготовить, провести время с детьми, пообщаться побольше, всем вместе испечь печенье, чтобы Деда Мороза
как следует встретить", - дополняет собеседник агентства.
Папа не "захрапит"
Как отмечает Наумова, дополнительный выходной в канун праздника поможет людям начать Новый год неуставшими, подольше погулять с детьми, чтобы они могли почувствовать праздник и сказку.
"Новогодняя ночь - бессонная, поэтому 31 числа можно выспаться в течение дня, либо попозже встать. Соответственно люди будут чувствовать себя лучше, сбоя для здоровья серьезного не будет. Ведь чем люди старше, тем тяжелее им ночь не спать, и получится, что они не огорчат своих детей тем, что заснут и "захрапели", особенно папа, и смогут провести время весело и с пользой, погулять в ночь с детьми, чтобы они почувствовали праздник и сказку", - рассказывает она.
При этом клинический психолог, заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации в ПКБ 1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ Москвы Никита Чернов считает, что хоть у большинства людей отдых перед праздником вызовет позитивные эмоции, но трудоголики все-таки могут огорчиться.
"У разных людей разная жизнь, условия, планы в отношении новогодних праздников. Люди различаются характерологически: кто-то любит работать, кто-то любит отдыхать, кто-то не может находиться без дела, и это может вызывать дополнительное напряжение. Но если брать основную массу людей, то дополнительный день, скорее, вызовет позитивные эмоции, чем негативные", - отмечает Чернов.