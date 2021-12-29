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Белый дом заявил, что США не будут публично объявлять о вопросах для России
Белый дом заявил, что США не будут публично объявлять о вопросах для России - РИА Новости, 29.12.2021
Белый дом заявил, что США не будут публично объявлять о вопросах для России
США не будут объявлять о вопросах, которые намерены поднять в контактах с РФ публично, но верят в прогресс за переговорным столом, заявили в администрации. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T21:07
2021-12-29T21:12
в мире
сша
россия
киев
джо байден
владимир зеленский
нато
совет россия-нато
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. США не будут объявлять о вопросах, которые намерены поднять в контактах с РФ публично, но верят в прогресс за переговорным столом, заявили в администрации."Мы поднимали наши обеспокоенности, многие из них известны, они должны быть частью обсуждений о европейской безопасности", - заявил высокопоставленный представитель администрации США в ходе телефонного брифинга.Он отметил, что США верят в возможность достижения "большего прогресса за переговорным столом, за закрытыми дверями".В четверг вечером состоится телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Как сообщал ранее Белый дом, в ходе беседы Байден намерен обсудить с Путиным ряд тем, включая предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.На фоне напряженности вокруг Украины Россия и США планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.США и их союзники подозревают Россию в подготовке якобы "вторжения" на Украину и угрожают беспрецедентными санкциями в случае, если будут приведены в исполнение приписываемые ей замыслы. Ранее в среду госдепартамент США сообщил о звонке госсекретаря Энтони Блинкену президенту Украины Владимиру Зеленскому для обсуждения путей мирного урегулирования конфликта на востоке страны, а также предстоящих дипломатических контактов с Россией.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211229/ukraina-1766072274.html
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в мире, сша, россия, киев, джо байден, владимир зеленский, нато, совет россия-нато, обсе, энтони блинкен
21:07 29.12.2021 (обновлено: 21:12 29.12.2021)
 
Белый дом заявил, что США не будут публично объявлять о вопросах для России

Белый дом заявил, что США не будут публично объявлять о вопросах для обсуждения с Россией

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. США не будут объявлять о вопросах, которые намерены поднять в контактах с РФ публично, но верят в прогресс за переговорным столом, заявили в администрации.
"Мы поднимали наши обеспокоенности, многие из них известны, они должны быть частью обсуждений о европейской безопасности", - заявил высокопоставленный представитель администрации США в ходе телефонного брифинга.
Он отметил, что США верят в возможность достижения "большего прогресса за переговорным столом, за закрытыми дверями".
В четверг вечером состоится телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Как сообщал ранее Белый дом, в ходе беседы Байден намерен обсудить с Путиным ряд тем, включая предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
19:35
Блинкен обсудил с Зеленским разрешение конфликта на востоке Украины
На фоне напряженности вокруг Украины Россия и США планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.
США и их союзники подозревают Россию в подготовке якобы "вторжения" на Украину и угрожают беспрецедентными санкциями в случае, если будут приведены в исполнение приписываемые ей замыслы. Ранее в среду госдепартамент США сообщил о звонке госсекретаря Энтони Блинкену президенту Украины Владимиру Зеленскому для обсуждения путей мирного урегулирования конфликта на востоке страны, а также предстоящих дипломатических контактов с Россией.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
19:16
Захарова назвала первопричину всех бед на Украине
 
В миреСШАРоссияКиевДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТОСовет Россия-НАТООБСЕЭнтони Блинкен
 
 
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