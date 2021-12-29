https://ria.ru/20211229/volontery-1765977287.html
В Китае зарегистрировано свыше 200 миллионов волонтеров
В Китае зарегистрировано свыше 200 миллионов волонтеров - РИА Новости, 29.12.2021
В Китае зарегистрировано свыше 200 миллионов волонтеров
Число зарегистрированных волонтеров в Китае превысило 200 миллионов человек, сообщили во вторник на общенациональной видеоконференции по вопросам гражданской... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:40
2021-12-29T12:40
2021-12-29T12:40
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МОСКВА, 29 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Число зарегистрированных волонтеров в Китае превысило 200 миллионов человек, сообщили во вторник на общенациональной видеоконференции по вопросам гражданской администрации.Общее время волонтерской работы составило 3,7 миллиарда часов. По итогам первых 11 месяцев этого года 30 онлайн-благотворительным платформам, назначенным министерством гражданской администрации Китая, удалось привлечь в общей сложности 8,75 миллиарда юаней, отметили участники конференции.
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