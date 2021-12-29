https://ria.ru/20211229/venesuella-1765987180.html

Венесуэла и Россия работают над новыми маршрутами для туристов

Венесуэла и Россия работают над новыми маршрутами для туристов - РИА Новости, 29.12.2021

Венесуэла и Россия работают над новыми маршрутами для туристов

Венесуэла и Россия работают над новыми туристическими маршрутами для россиян, желающих посетить латиноамериканскую страну, сообщил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T15:43

2021-12-29T15:43

2021-12-29T15:43

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новости - туризм

сергей меликов

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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек — РИА Новости. Венесуэла и Россия работают над новыми туристическими маршрутами для россиян, желающих посетить латиноамериканскую страну, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этом государстве Сергей Мелик-Багдасаров."Постепенно российские туристы начинают осваивать перспективное венесуэльское направление. Наибольшей популярностью пока пользуется остров Маргарита, куда с сентября по декабрь этого года, в том числе прямыми чартерными рейсами, прибыли на отдых порядка шести тысяч россиян", — сказал дипломат.Он добавил, что сейчас венесуэльцы вместе с туроператорами РФ активно работают над расширением географии маршрутов. "Основной задачей на сегодняшний момент является организация удобных стыковочных рейсов со внутренними авианаправлениями, а также проработка маршрутов посещения Венесуэлы для туристов, отдыхающих, к примеру, на Кубе и в Доминиканской республике", — отметил Мелик-Багдасаров.Напомним, открытие прямого регулярного авиасообщения между Москвой и Каракасом состоялось в мае 2021 года.

https://ria.ru/20211229/krym-1765971867.html

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