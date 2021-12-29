https://ria.ru/20211229/venesuella-1765987180.html
Венесуэла и Россия работают над новыми маршрутами для туристов
Венесуэла и Россия работают над новыми маршрутами для туристов - РИА Новости, 29.12.2021
Венесуэла и Россия работают над новыми маршрутами для туристов
Венесуэла и Россия работают над новыми туристическими маршрутами для россиян, желающих посетить латиноамериканскую страну, сообщил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T15:43
2021-12-29T15:43
2021-12-29T15:43
туризм
отдых
венесуэла
куба
доминикана
москва
новости - туризм
сергей меликов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738067453_412:466:3072:1962_1920x0_80_0_0_853437166065034c88b4a9c40087a9e8.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек — РИА Новости. Венесуэла и Россия работают над новыми туристическими маршрутами для россиян, желающих посетить латиноамериканскую страну, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этом государстве Сергей Мелик-Багдасаров."Постепенно российские туристы начинают осваивать перспективное венесуэльское направление. Наибольшей популярностью пока пользуется остров Маргарита, куда с сентября по декабрь этого года, в том числе прямыми чартерными рейсами, прибыли на отдых порядка шести тысяч россиян", — сказал дипломат.Он добавил, что сейчас венесуэльцы вместе с туроператорами РФ активно работают над расширением географии маршрутов. "Основной задачей на сегодняшний момент является организация удобных стыковочных рейсов со внутренними авианаправлениями, а также проработка маршрутов посещения Венесуэлы для туристов, отдыхающих, к примеру, на Кубе и в Доминиканской республике", — отметил Мелик-Багдасаров.Напомним, открытие прямого регулярного авиасообщения между Москвой и Каракасом состоялось в мае 2021 года.
https://ria.ru/20211229/krym-1765971867.html
венесуэла
куба
доминикана
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738067453_607:461:2640:1986_1920x0_80_0_0_782987203ab581f730822342726207c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдых, венесуэла, куба, доминикана, москва, новости - туризм, сергей меликов, туристы, маршруты, туризм, авиасообщение
Венесуэла и Россия работают над новыми маршрутами для туристов
Посол: Венесуэла и РФ работают над новыми туристическими маршрутами для россиян
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек — РИА Новости. Венесуэла и Россия работают над новыми туристическими маршрутами для россиян, желающих посетить латиноамериканскую страну, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этом государстве Сергей Мелик-Багдасаров.
"Постепенно российские туристы начинают осваивать перспективное венесуэльское направление. Наибольшей популярностью пока пользуется остров Маргарита, куда с сентября по декабрь этого года, в том числе прямыми чартерными рейсами, прибыли на отдых порядка шести тысяч россиян", — сказал дипломат.
Он добавил, что сейчас венесуэльцы вместе с туроператорами РФ активно работают над расширением географии маршрутов.
"Основной задачей на сегодняшний момент является организация удобных стыковочных рейсов со внутренними авианаправлениями, а также проработка маршрутов посещения Венесуэлы для туристов, отдыхающих, к примеру, на Кубе и в Доминиканской республике", — отметил Мелик-Багдасаров.
Напомним, открытие прямого регулярного авиасообщения между Москвой и Каракасом состоялось в мае 2021 года.