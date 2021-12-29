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Туризм
https://ria.ru/20211229/venesuella-1765987180.html
Венесуэла и Россия работают над новыми маршрутами для туристов
Венесуэла и Россия работают над новыми маршрутами для туристов - РИА Новости, 29.12.2021
Венесуэла и Россия работают над новыми маршрутами для туристов
Венесуэла и Россия работают над новыми туристическими маршрутами для россиян, желающих посетить латиноамериканскую страну, сообщил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T15:43
2021-12-29T15:43
туризм
отдых
венесуэла
куба
доминикана
москва
новости - туризм
сергей меликов
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек — РИА Новости. Венесуэла и Россия работают над новыми туристическими маршрутами для россиян, желающих посетить латиноамериканскую страну, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этом государстве Сергей Мелик-Багдасаров."Постепенно российские туристы начинают осваивать перспективное венесуэльское направление. Наибольшей популярностью пока пользуется остров Маргарита, куда с сентября по декабрь этого года, в том числе прямыми чартерными рейсами, прибыли на отдых порядка шести тысяч россиян", — сказал дипломат.Он добавил, что сейчас венесуэльцы вместе с туроператорами РФ активно работают над расширением географии маршрутов. "Основной задачей на сегодняшний момент является организация удобных стыковочных рейсов со внутренними авианаправлениями, а также проработка маршрутов посещения Венесуэлы для туристов, отдыхающих, к примеру, на Кубе и в Доминиканской республике", — отметил Мелик-Багдасаров.Напомним, открытие прямого регулярного авиасообщения между Москвой и Каракасом состоялось в мае 2021 года.
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отдых, венесуэла, куба, доминикана, москва, новости - туризм, сергей меликов, туристы, маршруты, туризм, авиасообщение
15:43 29.12.2021
 
Венесуэла и Россия работают над новыми маршрутами для туристов

Посол: Венесуэла и РФ работают над новыми туристическими маршрутами для россиян

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДевушка в Международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
Девушка в Международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек — РИА Новости. Венесуэла и Россия работают над новыми туристическими маршрутами для россиян, желающих посетить латиноамериканскую страну, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этом государстве Сергей Мелик-Багдасаров.
"Постепенно российские туристы начинают осваивать перспективное венесуэльское направление. Наибольшей популярностью пока пользуется остров Маргарита, куда с сентября по декабрь этого года, в том числе прямыми чартерными рейсами, прибыли на отдых порядка шести тысяч россиян", — сказал дипломат.
Он добавил, что сейчас венесуэльцы вместе с туроператорами РФ активно работают над расширением географии маршрутов.
"Основной задачей на сегодняшний момент является организация удобных стыковочных рейсов со внутренними авианаправлениями, а также проработка маршрутов посещения Венесуэлы для туристов, отдыхающих, к примеру, на Кубе и в Доминиканской республике", — отметил Мелик-Багдасаров.
Напомним, открытие прямого регулярного авиасообщения между Москвой и Каракасом состоялось в мае 2021 года.
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