https://ria.ru/20211229/vaktsinatsiya-1766065182.html

В Киеве заявили, что не признают вакцинацию жителей Донбасса "Спутником V"

В Киеве заявили, что не признают вакцинацию жителей Донбасса "Спутником V" - РИА Новости, 29.12.2021

В Киеве заявили, что не признают вакцинацию жителей Донбасса "Спутником V"

Киев не будет признавать вакцинацию жителей Донбасса от COVID-19 российской вакциной "Спутник V", сообщила вице-премьер Украины – министр по вопросам... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T18:47

2021-12-29T18:47

2021-12-29T18:47

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ирина верещук

коронавирус covid-19

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КИЕВ, 29 дек - РИА Новости. Киев не будет признавать вакцинацию жителей Донбасса от COVID-19 российской вакциной "Спутник V", сообщила вице-премьер Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.Ранее представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что российская сторона требует от Украины для открытия КПВВ в Донбассе признать ковид-сертификаты самопровозглашенных республик с прививкой "Спутником V"."Мы не признаём и не будем признавать российскую вакцину. У нас есть возможность обеспечить вакцинацию на пунктах КПВВ наших граждан. Они могут прийти и вакцинироваться. Вопрос о том, чтобы признать "Спутник" либо "Спутник Лайт", вообще не стоит", - сказала Верещук на брифинге в среду.По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211020/vaktsina-1755305965.html

https://ria.ru/20210304/slovakiya-1599846794.html

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в мире, украина, киев, донецкая народная республика, луганская народная республика, ирина верещук, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"