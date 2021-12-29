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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211229/vaktsinatsiya-1766065182.html
В Киеве заявили, что не признают вакцинацию жителей Донбасса "Спутником V"
В Киеве заявили, что не признают вакцинацию жителей Донбасса "Спутником V" - РИА Новости, 29.12.2021
В Киеве заявили, что не признают вакцинацию жителей Донбасса "Спутником V"
Киев не будет признавать вакцинацию жителей Донбасса от COVID-19 российской вакциной "Спутник V", сообщила вице-премьер Украины – министр по вопросам... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T18:47
2021-12-29T18:47
распространение коронавируса
в мире
украина
киев
донецкая народная республика
луганская народная республика
ирина верещук
коронавирус covid-19
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КИЕВ, 29 дек - РИА Новости. Киев не будет признавать вакцинацию жителей Донбасса от COVID-19 российской вакциной "Спутник V", сообщила вице-премьер Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.Ранее представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что российская сторона требует от Украины для открытия КПВВ в Донбассе признать ковид-сертификаты самопровозглашенных республик с прививкой "Спутником V"."Мы не признаём и не будем признавать российскую вакцину. У нас есть возможность обеспечить вакцинацию на пунктах КПВВ наших граждан. Они могут прийти и вакцинироваться. Вопрос о том, чтобы признать "Спутник" либо "Спутник Лайт", вообще не стоит", - сказала Верещук на брифинге в среду.По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20211020/vaktsina-1755305965.html
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в мире, украина, киев, донецкая народная республика, луганская народная республика, ирина верещук, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"
18:47 29.12.2021
 
В Киеве заявили, что не признают вакцинацию жителей Донбасса "Спутником V"

Вице-премьер Украины Верещук: Киев не признает вакцинацию жителей Донбасса "Спутником V"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПрибытие первой партии российской вакцины Sputnik V в Донецк
Прибытие первой партии российской вакцины Sputnik V в Донецк - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КИЕВ, 29 дек - РИА Новости. Киев не будет признавать вакцинацию жителей Донбасса от COVID-19 российской вакциной "Спутник V", сообщила вице-премьер Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Ранее представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что российская сторона требует от Украины для открытия КПВВ в Донбассе признать ковид-сертификаты самопровозглашенных республик с прививкой "Спутником V".
Препарат Sputnik V - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 00:53Распространение коронавируса
На Украине подтвердили, что не признают вакцину "Спутник V"
"Мы не признаём и не будем признавать российскую вакцину. У нас есть возможность обеспечить вакцинацию на пунктах КПВВ наших граждан. Они могут прийти и вакцинироваться. Вопрос о том, чтобы признать "Спутник" либо "Спутник Лайт", вообще не стоит", - сказала Верещук на брифинге в среду.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Премьер-министр Словакии Игор Матович в аэропорту города Кошице, куда доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса Спутник V - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
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Премьер Словакии пошутил об обмене части Украины на "Спутник V"
 
Распространение коронавирусаВ миреУкраинаКиевДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаИрина ВерещукКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
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