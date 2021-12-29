https://ria.ru/20211229/vaktsinatsiya-1766048594.html

ВОЗ призвала вакцинировать 70 процентов населения Земли к середине лета

ВОЗ призвала вакцинировать 70 процентов населения Земли к середине лета - РИА Новости, 29.12.2021

ВОЗ призвала вакцинировать 70 процентов населения Земли к середине лета

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал государства вакцинировать от COVID-19 70% населения Земли к 1 июля... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T17:39

2021-12-29T17:39

2021-12-29T17:50

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здоровье - общество

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ЖЕНЕВА, 29 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал государства вакцинировать от COVID-19 70% населения Земли к 1 июля 2022 года."Это момент, когда мировые лидеры могут отринуть политику и популизм, а также личные интересы, которые угрожают общему реагированию на пандемию, а также угрожают подорвать реагирование на новое заболевание, которое неизбежно появится. В то время как 2021-й был тяжелым годом, я призываю всех пообещать на Новый год поддержать кампанию по вакцинации 70% населения к середине 2022 года. У нас осталось 185 дней до финишной прямой вакцинирования 70% населения к началу июля 2022. Часы запущены", - сказал Гебрейесус в ходе пресс-конференции в Женеве, посвященной второй годовщине выявления COVID-19.

https://ria.ru/20211227/koronavirus-1765599087.html

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в мире, вакцинация, воз, коронавирус в россии, женева (город), здоровье - общество, земля, тедрос адханом гебрейесус