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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211229/vaktsinatsiya-1765999863.html
Уровень вакцинации от COVID-19 в Тюменской области достиг 80%
Уровень вакцинации от COVID-19 в Тюменской области достиг 80% - РИА Новости, 29.12.2021
Уровень вакцинации от COVID-19 в Тюменской области достиг 80%
Полную вакцинацию против коронавируса прошло 80% взрослого населения Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор на своей странице в соцсети... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T14:15
2021-12-29T14:15
распространение коронавируса
общество
тюменская область
здоровье - общество
александр моор
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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ТЮМЕНЬ, 29 дек - РИА Новости. Полную вакцинацию против коронавируса прошло 80% взрослого населения Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Чтобы достичь данного показателя, вакцинировать необходимо было около 937 тысяч человек. "Сегодня мы достигли уровня вакцинации в 80% взрослого населения. Это один из лучших показателей в стране! Среди пожилых людей уровень вакцинированных еще выше – 90%", - сообщил Моор.Губернатор отметил, что высокий уровень вакцинации позволяет смягчить введенные ранее ограничительные меры, и поблагодарил жителей региона за серьёзное отношение к делу борьбы с пандемией и ответственность.
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общество, тюменская область, здоровье - общество, александр моор, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:15 29.12.2021
 
Уровень вакцинации от COVID-19 в Тюменской области достиг 80%

Тюменский губернатор Моор объявил о достижении в регионе уровня вакцинации в 80 процентов

© Depositphotos / veronka72Набережная Тюмени, Россия
Набережная Тюмени, Россия - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Depositphotos / veronka72
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ТЮМЕНЬ, 29 дек - РИА Новости. Полную вакцинацию против коронавируса прошло 80% взрослого населения Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Чтобы достичь данного показателя, вакцинировать необходимо было около 937 тысяч человек. "Сегодня мы достигли уровня вакцинации в 80% взрослого населения. Это один из лучших показателей в стране! Среди пожилых людей уровень вакцинированных еще выше – 90%", - сообщил Моор.
Губернатор отметил, что высокий уровень вакцинации позволяет смягчить введенные ранее ограничительные меры, и поблагодарил жителей региона за серьёзное отношение к делу борьбы с пандемией и ответственность.
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Распространение коронавирусаОбществоТюменская областьЗдоровье - ОбществоАлександр МоорКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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