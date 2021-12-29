https://ria.ru/20211229/vaktsinatsiya-1765999863.html

Уровень вакцинации от COVID-19 в Тюменской области достиг 80%

Уровень вакцинации от COVID-19 в Тюменской области достиг 80% - РИА Новости, 29.12.2021

Уровень вакцинации от COVID-19 в Тюменской области достиг 80%

Полную вакцинацию против коронавируса прошло 80% взрослого населения Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор на своей странице в соцсети... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T14:15

2021-12-29T14:15

2021-12-29T14:15

распространение коронавируса

общество

тюменская область

здоровье - общество

александр моор

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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ТЮМЕНЬ, 29 дек - РИА Новости. Полную вакцинацию против коронавируса прошло 80% взрослого населения Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Чтобы достичь данного показателя, вакцинировать необходимо было около 937 тысяч человек. "Сегодня мы достигли уровня вакцинации в 80% взрослого населения. Это один из лучших показателей в стране! Среди пожилых людей уровень вакцинированных еще выше – 90%", - сообщил Моор.Губернатор отметил, что высокий уровень вакцинации позволяет смягчить введенные ранее ограничительные меры, и поблагодарил жителей региона за серьёзное отношение к делу борьбы с пандемией и ответственность.

https://ria.ru/20211223/antiprivivochniki-1765085750.html

тюменская область

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