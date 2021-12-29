https://ria.ru/20211229/uslovie-1766025628.html

В США выдвинули новое условие запуска "Северного потока — 2"

В США потребовали остановить "Северный поток — 2" и выдвинули условие - РИА Новости, 29.12.2021

В США выдвинули новое условие запуска "Северного потока — 2"

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выдвинул условие для запуска "Северного потока — 2". РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T16:08

2021-12-29T16:08

2021-12-29T16:35

в мире

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евросоюз

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джон болтон

северный поток — 2

nord stream 2 ag

россия

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выдвинул условие для запуска "Северного потока — 2".Болтон посоветовал членам НАТО в Европе нарастить военные бюджеты до двух процентов ВВП. В качестве дополнительной меры он призвал увеличить поставки вооружений на Украину и усилить ротацию войск Североатлантического альянса в этой стране. Западные министры обороны и председатели их объединенных штабов должны собраться в Киеве, Кишиневе, Тбилиси и даже в Минске для консультаций, убежден экс-советник.По мнению Болтона, НАТО нужно определиться, какие страны "серой зоны" (речь идет о бывших республиках СССР. — Прим. ред.) войдут в военный блок, а какие — нет. Альянс также должен дать им право самим решать вопрос о членстве в организации, считает американский политик.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшей экспансии Североатлантического альянса за счет постсоветского пространства. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, если Запад не отреагирует на требования Москвы о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров топлива в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября.Сейчас трубопровод проходит процедуру одобрения регулятором. Процесс приостановили из-за того, что ведомство посчитало необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-"дочку" и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица, это необходимо по европейскому законодательству. После того, как ее подадут и примут, регулятор возобновит процедуру, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия.

https://ria.ru/20211127/udar-1761048396.html

https://ria.ru/20211222/konsensus-1765007546.html

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в мире, сша, евросоюз, нато, джон болтон, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия