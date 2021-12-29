В США выдвинули новое условие запуска "Северного потока — 2"

16:08 29.12.2021 (обновлено: 16:35 29.12.2021)
В США потребовали остановить "Северный поток — 2" и выдвинули условие
Экс-советник США Болтон: "Северный поток — 2" нужно остановить без перспектив возрождения
© Фото : Nord Stream 2 / Paul LangrockПроцесс сварки на борту трубоукладочного судна C10 во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2"
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выдвинул условие для запуска "Северного потока — 2".
"Брюссель должен серьезно отнестись к угрозе со стороны России, которая, в конце концов, граничит с Евросоюзом, а не с Америкой. "Северный поток — 2" необходимо отменить без перспектив возрождения до тех пор, пока Москва не свернет военные базы за рубежом", — пишет он в статье для 19Fortyfive.
Болтон посоветовал членам НАТО в Европе нарастить военные бюджеты до двух процентов ВВП. В качестве дополнительной меры он призвал увеличить поставки вооружений на Украину и усилить ротацию войск Североатлантического альянса в этой стране. Западные министры обороны и председатели их объединенных штабов должны собраться в Киеве, Кишиневе, Тбилиси и даже в Минске для консультаций, убежден экс-советник.
27 ноября, 17:25В США раскрыли план масштабного удара по России
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшей экспансии Североатлантического альянса за счет постсоветского пространства. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, если Запад не отреагирует на требования Москвы о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров топлива в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября.
Сейчас трубопровод проходит процедуру одобрения регулятором. Процесс приостановили из-за того, что ведомство посчитало необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-"дочку" и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица, это необходимо по европейскому законодательству. После того, как ее подадут и примут, регулятор возобновит процедуру, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия.
22 декабря, 22:06Глава МИД Германии заявила о консенсусе по "Северному потоку — 2"