Украину в НАТО ждут бесчисленные унижения

20:10 29.12.2021 (обновлено: 23:23 29.12.2021)
Савченко рассказала о бесчисленных унижениях, которые НАТО готовит Украине
Экс-депутат Рады Савченко рассказала о бесчисленных унижениях, которые НАТО готовит Киеву
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала "Наш" рассказала об унизительных перспективах Киева в Североатлантическом альянсе.
"Я была в Ираке и я знаю, как работает система коалиционных войск и как работает НАТО, я считаю, что для Украины это будет нехорошо. Если мы пойдем в НАТО, то украинские летчики будут подметать аэродром и собирать бычки, а американские летчики будут летать на наших аэродромах", — заявила она.
Как полагает Савченко, вступление в блок не даст стране ничего. Ей, как и Латвии, Литве и Эстонии, оставят пехотные батальоны и не дадут полной защиты, убеждена экс-парламентарий. В случае конфликта российскую армию удастся остановить только на границе с Германией или Францией, поэтому членство Украины в организации теряет смысл, подытожила она.
В 2014 году Киев отказался от внеблокового статуса государства, а в 2019 году парламент принял поправки к Конституции, закрепив курс на вступление в Евросоюз и НАТО. Бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен отмечал, что для членства в организации Украине необходимо достигнуть определенных критериев, на реализацию которых уйдет много времени.
В Москве неоднократно отвергали обвинения в подготовке агрессии против Киева. Как заявили в Кремле, подобные вбросы используют в качестве предлога для наращивания сил НАТО у российских границ.
В середине декабря МИД опубликовал проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с альянсом. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов Москва предлагает, чтобы натовские страны предоставили гарантии, исключающие дальнейшее продвижение в восточном направлении, в частности, на украинскую территорию.
Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.