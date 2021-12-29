https://ria.ru/20211229/unizheniya-1766076222.html

Украину в НАТО ждут бесчисленные унижения

Савченко рассказала о бесчисленных унижениях, которые НАТО готовит Украине - РИА Новости, 29.12.2021

Украину в НАТО ждут бесчисленные унижения

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала "Наш" рассказала об унизительных перспективах Киева в Североатлантическом альянсе. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T20:10

2021-12-29T20:10

2021-12-29T23:23

в мире

украина

андерс фог расмуссен

евросоюз

нато

верховная рада украины

надежда савченко

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала "Наш" рассказала об унизительных перспективах Киева в Североатлантическом альянсе.Как полагает Савченко, вступление в блок не даст стране ничего. Ей, как и Латвии, Литве и Эстонии, оставят пехотные батальоны и не дадут полной защиты, убеждена экс-парламентарий. В случае конфликта российскую армию удастся остановить только на границе с Германией или Францией, поэтому членство Украины в организации теряет смысл, подытожила она.В 2014 году Киев отказался от внеблокового статуса государства, а в 2019 году парламент принял поправки к Конституции, закрепив курс на вступление в Евросоюз и НАТО. Бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен отмечал, что для членства в организации Украине необходимо достигнуть определенных критериев, на реализацию которых уйдет много времени.В Москве неоднократно отвергали обвинения в подготовке агрессии против Киева. Как заявили в Кремле, подобные вбросы используют в качестве предлога для наращивания сил НАТО у российских границ.В середине декабря МИД опубликовал проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с альянсом. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов Москва предлагает, чтобы натовские страны предоставили гарантии, исключающие дальнейшее продвижение в восточном направлении, в частности, на украинскую территорию.Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.

https://ria.ru/20211228/ukraina-1765773070.html

https://ria.ru/20211227/klimkin-1765714536.html

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в мире, украина, андерс фог расмуссен, евросоюз, нато, верховная рада украины, надежда савченко