https://ria.ru/20211229/ukraina-1766082497.html

Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Блинкеном

Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Блинкеном - РИА Новости, 29.12.2021

Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Блинкеном

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились продолжить консультации для достижения мира, сообщил глава украинского... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T21:16

2021-12-29T21:16

2021-12-29T21:17

в мире

киев

сша

владимир зеленский

нато

энтони блинкен

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731290219_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2ea19d56c80ddb30ea36d846e6cdb2f0.jpg

КИЕВ, 29 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились продолжить консультации для достижения мира, сообщил глава украинского государства по итогам телефонного разговора в среду."Провел телефонный разговор с @SecBlinken (Энтони Блинкеном – ред.). Договорились продолжить консультации для согласования позиций и координации дипломатических усилий для достижения мира. Получил заверения в полной поддержке Украины со стороны США в противодействии российской агрессии", - написал Зеленский в своем Twitter. Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что слова об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211215/ukraina-1763778907.html

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, сша, владимир зеленский, нато, энтони блинкен, россия