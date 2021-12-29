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Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Блинкеном
Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Блинкеном - РИА Новости, 29.12.2021
Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Блинкеном
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились продолжить консультации для достижения мира, сообщил глава украинского... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T21:16
2021-12-29T21:17
в мире
киев
сша
владимир зеленский
нато
энтони блинкен
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КИЕВ, 29 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились продолжить консультации для достижения мира, сообщил глава украинского государства по итогам телефонного разговора в среду."Провел телефонный разговор с @SecBlinken (Энтони Блинкеном – ред.). Договорились продолжить консультации для согласования позиций и координации дипломатических усилий для достижения мира. Получил заверения в полной поддержке Украины со стороны США в противодействии российской агрессии", - написал Зеленский в своем Twitter. Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что слова об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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в мире, киев, сша, владимир зеленский, нато, энтони блинкен, россия
21:16 29.12.2021 (обновлено: 21:17 29.12.2021)
 
Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Блинкеном

Зеленский и Блинкен договорились продолжить консультации для достижения мира

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 29 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились продолжить консультации для достижения мира, сообщил глава украинского государства по итогам телефонного разговора в среду.
"Провел телефонный разговор с @SecBlinken (Энтони Блинкеном – ред.). Договорились продолжить консультации для согласования позиций и координации дипломатических усилий для достижения мира. Получил заверения в полной поддержке Украины со стороны США в противодействии российской агрессии", - написал Зеленский в своем Twitter.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что слова об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня достоинства и свободы - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 09:23
The Washington Times: политика Зеленского — лицемерие, хаос и коррупция
 
В миреКиевСШАВладимир ЗеленскийНАТОЭнтони БлинкенРоссия
 
 
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