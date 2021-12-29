Боррель хочет представить идеи по военной учебной миссии ЕС на Украине
Глава дипломатии ЕС Боррель представит предложения по военной учебной миссии на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что вскоре намерен представить предложения по военной консультативной и учебной миссии ЕС (EU Military Advisory and Training Mission Ukraine) на Украине.
"Мы размышляем о военной консультативной и тренировочной миссии ЕС на Украине. Европейские военные инструкторы могли бы обучать руководящий состав украинской армии... В ближайшее время я представлю странам ЕС соответствующее предложение", - заявил Боррель немецкому изданию Welt.
По его словам, ЕС уже оценил потребности Украины, конкретные варианты помощи, расходы на такую миссию и предположительный состав её участников. Политик добавил, что ЕС уже оказал значительную помощь Украине, в том числе финансовую. Евросоюз наращивает торговлю и укрепляет экономические связи с Украиной.
"Я также решил, например, на позапрошлой неделе выделить еще 31 миллион евро на поддержку украинской армии. Это способствует укреплению логистического потенциала и борьбе с кибератаками", - заявил дипломат.
В октябре издание Welt сообщало, что Европейский союз рассматривает возможность создания на Украине военной учебной миссии ЕС.