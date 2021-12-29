https://ria.ru/20211229/ukraina-1765937533.html

Боррель хочет представить идеи по военной учебной миссии ЕС на Украине

Боррель хочет представить идеи по военной учебной миссии ЕС на Украине - РИА Новости, 29.12.2021

Боррель хочет представить идеи по военной учебной миссии ЕС на Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что вскоре намерен представить предложения по военной консультативной и учебной миссии ЕС (EU Military Advisory and... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T09:15

2021-12-29T09:15

2021-12-29T09:15

в мире

украина

евросоюз

жозеп боррель

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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что вскоре намерен представить предложения по военной консультативной и учебной миссии ЕС (EU Military Advisory and Training Mission Ukraine) на Украине."Мы размышляем о военной консультативной и тренировочной миссии ЕС на Украине. Европейские военные инструкторы могли бы обучать руководящий состав украинской армии... В ближайшее время я представлю странам ЕС соответствующее предложение", - заявил Боррель немецкому изданию Welt.По его словам, ЕС уже оценил потребности Украины, конкретные варианты помощи, расходы на такую миссию и предположительный состав её участников. Политик добавил, что ЕС уже оказал значительную помощь Украине, в том числе финансовую. Евросоюз наращивает торговлю и укрепляет экономические связи с Украиной.В октябре издание Welt сообщало, что Европейский союз рассматривает возможность создания на Украине военной учебной миссии ЕС.

https://ria.ru/20211223/deeskalatsiya-1765023486.html

https://ria.ru/20211213/ukraina-1763424554.html

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в мире, украина, евросоюз, жозеп боррель