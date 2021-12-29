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Боррель хочет представить идеи по военной учебной миссии ЕС на Украине
Боррель хочет представить идеи по военной учебной миссии ЕС на Украине - РИА Новости, 29.12.2021
Боррель хочет представить идеи по военной учебной миссии ЕС на Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что вскоре намерен представить предложения по военной консультативной и учебной миссии ЕС (EU Military Advisory and... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T09:15
2021-12-29T09:15
в мире
украина
евросоюз
жозеп боррель
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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что вскоре намерен представить предложения по военной консультативной и учебной миссии ЕС (EU Military Advisory and Training Mission Ukraine) на Украине."Мы размышляем о военной консультативной и тренировочной миссии ЕС на Украине. Европейские военные инструкторы могли бы обучать руководящий состав украинской армии... В ближайшее время я представлю странам ЕС соответствующее предложение", - заявил Боррель немецкому изданию Welt.По его словам, ЕС уже оценил потребности Украины, конкретные варианты помощи, расходы на такую миссию и предположительный состав её участников. Политик добавил, что ЕС уже оказал значительную помощь Украине, в том числе финансовую. Евросоюз наращивает торговлю и укрепляет экономические связи с Украиной.В октябре издание Welt сообщало, что Европейский союз рассматривает возможность создания на Украине военной учебной миссии ЕС.
https://ria.ru/20211223/deeskalatsiya-1765023486.html
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в мире, украина, евросоюз, жозеп боррель
09:15 29.12.2021
 
Боррель хочет представить идеи по военной учебной миссии ЕС на Украине

Глава дипломатии ЕС Боррель представит предложения по военной учебной миссии на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что вскоре намерен представить предложения по военной консультативной и учебной миссии ЕС (EU Military Advisory and Training Mission Ukraine) на Украине.
"Мы размышляем о военной консультативной и тренировочной миссии ЕС на Украине. Европейские военные инструкторы могли бы обучать руководящий состав украинской армии... В ближайшее время я представлю странам ЕС соответствующее предложение", - заявил Боррель немецкому изданию Welt.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 00:42
Председатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на Украине
По его словам, ЕС уже оценил потребности Украины, конкретные варианты помощи, расходы на такую миссию и предположительный состав её участников. Политик добавил, что ЕС уже оказал значительную помощь Украине, в том числе финансовую. Евросоюз наращивает торговлю и укрепляет экономические связи с Украиной.
"Я также решил, например, на позапрошлой неделе выделить еще 31 миллион евро на поддержку украинской армии. Это способствует укреплению логистического потенциала и борьбе с кибератаками", - заявил дипломат.
В октябре издание Welt сообщало, что Европейский союз рассматривает возможность создания на Украине военной учебной миссии ЕС.
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 11:47
В ЕС пригрозили жесткой реакцией в случае действий России против Украины
 
В миреУкраинаЕвросоюзЖозеп Боррель
 
 
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