https://ria.ru/20211229/ufa-1765970989.html

В Уфе неизвестные "заминировали" несколько вузов и школ

В Уфе неизвестные "заминировали" несколько вузов и школ - РИА Новости, 29.12.2021

В Уфе неизвестные "заминировали" несколько вузов и школ

После сообщений о минировании зданий учебных заведений Уфы эвакуировали школы, вузы и колледжи, взрывчатые устройства не найдены, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T12:15

2021-12-29T12:15

2021-12-29T12:15

происшествия

уфа

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УФА, 29 дек – РИА Новости. После сообщений о минировании зданий учебных заведений Уфы эвакуировали школы, вузы и колледжи, взрывчатые устройства не найдены, сообщили РИА Новости в городской администрации."Сегодня утром на электронные адреса школ города Уфы поступили сообщения от неизвестных об угрозе терактов. Дети, учителя и персонал учебных заведений были выведены из зданий в близлежащие учреждения. Руководители и педагогический состав школ действовали слаженно и четко. Всё было сделано согласно общему алгоритму действий при таких случаях. Родители детей были также предупреждены посредством родительских чатов в WhatsApp", - рассказали в мэрии.По данным городских властей, соответствующие службы отрабатывали на местах, были привлечены кинологи."В настоящее время все школы проверены. Угроз для жизни учащихся нет. Первые смены некоторых школ были отпущены по домам. Во вторую смену школы должны работать в штатном режиме. Ближе к полудню поступили сообщения на электронные адреса средних и высших учебных заведений города. Туда также были направлены службы для проверки зданий", - пояснили в уфимской мэрии.В ведомстве добавили, что 28 декабря из-за сообщений о минировании школ были эвакуированы и проверены 92 учебных заведения города.

https://ria.ru/20211221/minirovanie-1764807962.html

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происшествия, уфа