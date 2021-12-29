https://ria.ru/20211229/ubiystvo-1766013157.html

Житель Приморья, убивший девушку из-за алиментов, получил 18 лет колонии

Житель Приморья, убивший девушку из-за алиментов, получил 18 лет колонии - РИА Новости, 29.12.2021

Житель Приморья, убивший девушку из-за алиментов, получил 18 лет колонии

Приморский краевой суд назначил 18 лет колонии местному жителю, который решил убить девушку, чтобы не платить ей алименты, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T15:02

2021-12-29T15:02

2021-12-29T15:02

происшествия

приморский край

лесозаводск

приморский краевой суд

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ВЛАДИВОСТОК, 29 дек – РИА Новости. Приморский краевой суд назначил 18 лет колонии местному жителю, который решил убить девушку, чтобы не платить ей алименты, сообщает региональная прокуратура.СУСК сообщало, что в июне 2018 года 32-летний обвиняемый решил убить 25-летнюю знакомую. Мотивом преступления стал тот факт, что девушка получила решение суда об установлении отцовства и взыскании с него алиментов. Фигурант привлек 38-летнего знакомого, пообещав за помощь 180 тысяч рублей. Они обманом заманили женщину в безлюдное место, вдвоем задушили ее веревкой, а тело спрятали в заранее выкопанной яме. Было возбуждено дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму". Присяжные вынесли обвинительный вердикт жителю Лесозаводска, его подельник был осужден ранее, отмечала прокуратура."Признав подсудимого виновным, суд назначил ему за содеянное в виде 18 лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, которое осужденный будет отбывать после освобождения из мест лишения свободы", - говорится в релизе. Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20211012/zaderzhanie-1754194628.html

приморский край

лесозаводск

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происшествия, приморский край, лесозаводск, приморский краевой суд