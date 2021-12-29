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Житель Татарстана получил 20 лет колонии за убийство ветерана
Житель Татарстана получил 20 лет колонии за убийство ветерана - РИА Новости, 29.12.2021
Житель Татарстана получил 20 лет колонии за убийство ветерана
Суд в Татарстане приговорил к 20 годам лишения свободы местного жителя, который убил и ограбил 89-летнюю ветерана Великой Отечественной войны, сообщили в СУСК... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T13:53
2021-12-29T13:53
происшествия
республика татарстан (татарстан)
россия
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УФА, 29 дек – РИА Новости. Суд в Татарстане приговорил к 20 годам лишения свободы местного жителя, который убил и ограбил 89-летнюю ветерана Великой Отечественной войны, сообщили в СУСК РФ по региону.По данным следствия, в сентябре 2020 года в поселке городского типа Аксубаево 31-летний местный житель проник в дом к 89-летней пенсионерке, ветерану Великой Отечественной войны и труда, и стал требовать у нее деньги. Мужчина похитил 85 тысяч рублей, затем задушил ее и ударил утюгом по голове. Женщина скончалась на месте."Приговором суда ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы", - сообщили в СУСК.Фигурант был признан виновным в убийстве, грабеже, заведомо ложном доносе и воспрепятствовании осуществлению правосудия и предварительного расследования.
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происшествия, республика татарстан (татарстан), россия
13:53 29.12.2021
 
Житель Татарстана получил 20 лет колонии за убийство ветерана

Суд приговорил жителя Татарстана к 20 годам лишения свободы за убийство ветерана

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УФА, 29 дек – РИА Новости. Суд в Татарстане приговорил к 20 годам лишения свободы местного жителя, который убил и ограбил 89-летнюю ветерана Великой Отечественной войны, сообщили в СУСК РФ по региону.
По данным следствия, в сентябре 2020 года в поселке городского типа Аксубаево 31-летний местный житель проник в дом к 89-летней пенсионерке, ветерану Великой Отечественной войны и труда, и стал требовать у нее деньги. Мужчина похитил 85 тысяч рублей, затем задушил ее и ударил утюгом по голове. Женщина скончалась на месте.
"Приговором суда ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы", - сообщили в СУСК.
Фигурант был признан виновным в убийстве, грабеже, заведомо ложном доносе и воспрепятствовании осуществлению правосудия и предварительного расследования.
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