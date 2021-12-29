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Туризм
https://ria.ru/20211229/turtsiya-1766063968.html
Почти пять миллионов российских туристов посетили Турцию в 2021 году
Почти пять миллионов российских туристов посетили Турцию в 2021 году - РИА Новости, 29.12.2021
Почти пять миллионов российских туристов посетили Турцию в 2021 году
Почти 5 миллионов российских туристов посетили Турцию в текущем году, что почти в два раза больше, чем в прошлом, сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T18:40
2021-12-29T18:40
туризм
в мире
турция
новости - туризм
алексей ерхов
туризм
россия
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АНКАРА, 29 дек – РИА Новости. Почти 5 миллионов российских туристов посетили Турцию в текущем году, что почти в два раза больше, чем в прошлом, сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов."Итоги завершающегося туристического года можно, видимо, оценить как достаточно успешные. На этот счет имеется статистика. Может быть, она еще не вполне полная, поскольку декабрь еще не закончился и полных данных за декабрь просто пока нет, но в целом имеющиеся цифры достаточно показательные сами по себе. Получается, что в текущем году Турцию посетили почти 5 миллионов российских туристов. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году", - сказал посол российским журналистам.По его словам, основная доля турпотока пришлась на курорты турецкого юга."Это только две провинции, в которых сосредоточено, как вы знаете, основное количество курортных отелей. То есть на две провинции у нас 4,2 миллиона российских туристов. Всего за год из всех стран 9 миллионов туристов, то есть россиян получается 40% из всех иностранцев. Это большая цифра, и, как обычно, мы держим здесь первое место", - сказал Ерхов.Дипломат также добавил, что с июля по сентябрь, в пиковые месяцы, выполнялось до 150 рейсов из 40 регионов России в сутки, это до 30 тысяч прибывающих отдохнуть россиян ежедневно."В основные туристические месяцы, август и сентябрь, был пиковый поток по 1 миллиону россиян ежемесячно. Цифры внушительные, и, естественно, все это потребовало достаточно серьезных усилий со стороны туристической индустрии, тех, кто принимал наших туристов и обеспечивал их пребывание здесь, и не в последнюю очередь со стороны наших консульских сотрудников на юге, которым, как обычно, пришлось работать с большой самоотдачей и самоотверженностью", - подчеркнул посол.
https://ria.ru/20211214/turtsiya-1763667640.html
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в мире, турция, новости - туризм, алексей ерхов, туризм, россия
18:40 29.12.2021
 
Почти пять миллионов российских туристов посетили Турцию в 2021 году

Посол в Анкаре Ерхов: почти пять миллионов российских туристов посетили Турцию в 2021 году

© Sputnik / Туран Салджы / Перейти в фотобанкРоссийские туристы в аэропорту Антальи
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Туран Салджы
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АНКАРА, 29 дек – РИА Новости. Почти 5 миллионов российских туристов посетили Турцию в текущем году, что почти в два раза больше, чем в прошлом, сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
"Итоги завершающегося туристического года можно, видимо, оценить как достаточно успешные. На этот счет имеется статистика. Может быть, она еще не вполне полная, поскольку декабрь еще не закончился и полных данных за декабрь просто пока нет, но в целом имеющиеся цифры достаточно показательные сами по себе. Получается, что в текущем году Турцию посетили почти 5 миллионов российских туристов. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году", - сказал посол российским журналистам.
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По его словам, основная доля турпотока пришлась на курорты турецкого юга.
"Это только две провинции, в которых сосредоточено, как вы знаете, основное количество курортных отелей. То есть на две провинции у нас 4,2 миллиона российских туристов. Всего за год из всех стран 9 миллионов туристов, то есть россиян получается 40% из всех иностранцев. Это большая цифра, и, как обычно, мы держим здесь первое место", - сказал Ерхов.
Дипломат также добавил, что с июля по сентябрь, в пиковые месяцы, выполнялось до 150 рейсов из 40 регионов России в сутки, это до 30 тысяч прибывающих отдохнуть россиян ежедневно.
"В основные туристические месяцы, август и сентябрь, был пиковый поток по 1 миллиону россиян ежемесячно. Цифры внушительные, и, естественно, все это потребовало достаточно серьезных усилий со стороны туристической индустрии, тех, кто принимал наших туристов и обеспечивал их пребывание здесь, и не в последнюю очередь со стороны наших консульских сотрудников на юге, которым, как обычно, пришлось работать с большой самоотдачей и самоотверженностью", - подчеркнул посол.
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