https://ria.ru/20211229/turtsiya-1766004883.html

СМИ сообщили об аресте в Турции гражданина России с поддельным паспортом

СМИ сообщили об аресте в Турции гражданина России с поддельным паспортом - РИА Новости, 29.12.2021

СМИ сообщили об аресте в Турции гражданина России с поддельным паспортом

Суд в Анкаре арестовал российского гражданина с поддельным паспортом, его подозревают в связях с террористической группировкой ИГ*, пишет газета "Ени Шафак". РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T14:38

2021-12-29T14:38

2021-12-29T16:34

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АНКАРА, 29 дек — РИА Новости. Суд в Анкаре арестовал российского гражданина с поддельным паспортом, его подозревают в связях с террористической группировкой ИГ*, пишет газета "Ени Шафак".Мужчину задержали в аэропорту Эсенбога в столице республики."У правоохранителей во время проверки пассажиров в самолете, следовавшем из Киева в Анкару, вызвали подозрения действия Т. И., имеющего паспорт Узбекистана, выданный на его имя. Паспорт оказался поддельным. Подозреваемый — гражданин России узбекского происхождения Б. В. (24) был задержан", — сообщает издание.Во время проверки в сумках мужчины обнаружили множество поддельных удостоверений личности и паспортов, водительских прав, выданных разными странами, а также результаты ПЦР-теста на коронавирус, "созданные с использованием поддельной идентификационной информации для использования в международных поездках". В багаже он вез "качественные принтеры высокого разрешения".По данным издания, Б. В. действовал в составе ИГ* в Сирии под кодовым именем G-87. Его доставили в суд в Анкаре и впоследствии отправили под стражу.Гражданский конфликт в САР длится с 2011 года. В 2017-м Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. Однако в отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20211227/turtsiya-1765697530.html

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