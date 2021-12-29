https://ria.ru/20211229/turtsiya-1766004883.html
СМИ сообщили об аресте в Турции гражданина России с поддельным паспортом
СМИ сообщили об аресте в Турции гражданина России с поддельным паспортом - РИА Новости, 29.12.2021
СМИ сообщили об аресте в Турции гражданина России с поддельным паспортом
Суд в Анкаре арестовал российского гражданина с поддельным паспортом, его подозревают в связях с террористической группировкой ИГ*, пишет газета "Ени Шафак". РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T14:38
2021-12-29T14:38
2021-12-29T16:34
в мире
турция
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148406/18/1484061875_0:379:5000:3192_1920x0_80_0_0_cade43cc1645e6e6e221b1284c931b9c.jpg
АНКАРА, 29 дек — РИА Новости. Суд в Анкаре арестовал российского гражданина с поддельным паспортом, его подозревают в связях с террористической группировкой ИГ*, пишет газета "Ени Шафак".Мужчину задержали в аэропорту Эсенбога в столице республики."У правоохранителей во время проверки пассажиров в самолете, следовавшем из Киева в Анкару, вызвали подозрения действия Т. И., имеющего паспорт Узбекистана, выданный на его имя. Паспорт оказался поддельным. Подозреваемый — гражданин России узбекского происхождения Б. В. (24) был задержан", — сообщает издание.Во время проверки в сумках мужчины обнаружили множество поддельных удостоверений личности и паспортов, водительских прав, выданных разными странами, а также результаты ПЦР-теста на коронавирус, "созданные с использованием поддельной идентификационной информации для использования в международных поездках". В багаже он вез "качественные принтеры высокого разрешения".По данным издания, Б. В. действовал в составе ИГ* в Сирии под кодовым именем G-87. Его доставили в суд в Анкаре и впоследствии отправили под стражу.Гражданский конфликт в САР длится с 2011 года. В 2017-м Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. Однако в отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20211227/turtsiya-1765697530.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148406/18/1484061875_431:0:4939:3381_1920x0_80_0_0_8b05673d33dbd8a776c42f806cf830e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, россия
14:38 29.12.2021 (обновлено: 16:34 29.12.2021)
СМИ сообщили об аресте в Турции гражданина России с поддельным паспортом
Газета "Ени Шафак" сообщила об аресте в Турции гражданина России с поддельным паспортом
АНКАРА, 29 дек — РИА Новости.
Суд в Анкаре арестовал российского гражданина с поддельным паспортом, его подозревают в связях с террористической группировкой ИГ*, пишет газета "Ени Шафак"
.
Мужчину задержали в аэропорту Эсенбога в столице республики.
"У правоохранителей во время проверки пассажиров в самолете, следовавшем из Киева в Анкару, вызвали подозрения действия Т. И., имеющего паспорт Узбекистана
, выданный на его имя. Паспорт оказался поддельным. Подозреваемый — гражданин России узбекского происхождения Б. В. (24) был задержан", — сообщает издание.
Во время проверки в сумках мужчины обнаружили множество поддельных удостоверений личности и паспортов, водительских прав, выданных разными странами, а также результаты ПЦР-теста на коронавирус, "созданные с использованием поддельной идентификационной информации для использования в международных поездках". В багаже он вез "качественные принтеры высокого разрешения".
По данным издания, Б. В. действовал в составе ИГ* в Сирии
под кодовым именем G-87. Его доставили в суд в Анкаре и впоследствии отправили под стражу.
Гражданский конфликт в САР длится с 2011 года. В 2017-м Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. Однако в отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков.
* Террористическая организация, запрещенная в России