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СМИ сообщили об аресте в Турции гражданина России с поддельным паспортом
СМИ сообщили об аресте в Турции гражданина России с поддельным паспортом - РИА Новости, 29.12.2021
СМИ сообщили об аресте в Турции гражданина России с поддельным паспортом
Суд в Анкаре арестовал российского гражданина с поддельным паспортом, его подозревают в связях с террористической группировкой ИГ*, пишет газета "Ени Шафак". РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T14:38
2021-12-29T16:34
в мире
турция
россия
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АНКАРА, 29 дек — РИА Новости. Суд в Анкаре арестовал российского гражданина с поддельным паспортом, его подозревают в связях с террористической группировкой ИГ*, пишет газета "Ени Шафак".Мужчину задержали в аэропорту Эсенбога в столице республики."У правоохранителей во время проверки пассажиров в самолете, следовавшем из Киева в Анкару, вызвали подозрения действия Т. И., имеющего паспорт Узбекистана, выданный на его имя. Паспорт оказался поддельным. Подозреваемый — гражданин России узбекского происхождения Б. В. (24) был задержан", — сообщает издание.Во время проверки в сумках мужчины обнаружили множество поддельных удостоверений личности и паспортов, водительских прав, выданных разными странами, а также результаты ПЦР-теста на коронавирус, "созданные с использованием поддельной идентификационной информации для использования в международных поездках". В багаже он вез "качественные принтеры высокого разрешения".По данным издания, Б. В. действовал в составе ИГ* в Сирии под кодовым именем G-87. Его доставили в суд в Анкаре и впоследствии отправили под стражу.Гражданский конфликт в САР длится с 2011 года. В 2017-м Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. Однако в отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, турция, россия
14:38 29.12.2021 (обновлено: 16:34 29.12.2021)
 
СМИ сообщили об аресте в Турции гражданина России с поддельным паспортом

Газета "Ени Шафак" сообщила об аресте в Турции гражданина России с поддельным паспортом

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники правоохранительных органов Турции
Сотрудники правоохранительных органов Турции - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Читать ria.ru в
АНКАРА, 29 дек — РИА Новости. Суд в Анкаре арестовал российского гражданина с поддельным паспортом, его подозревают в связях с террористической группировкой ИГ*, пишет газета "Ени Шафак".
Мужчину задержали в аэропорту Эсенбога в столице республики.
"У правоохранителей во время проверки пассажиров в самолете, следовавшем из Киева в Анкару, вызвали подозрения действия Т. И., имеющего паспорт Узбекистана, выданный на его имя. Паспорт оказался поддельным. Подозреваемый — гражданин России узбекского происхождения Б. В. (24) был задержан", — сообщает издание.
Во время проверки в сумках мужчины обнаружили множество поддельных удостоверений личности и паспортов, водительских прав, выданных разными странами, а также результаты ПЦР-теста на коронавирус, "созданные с использованием поддельной идентификационной информации для использования в международных поездках". В багаже он вез "качественные принтеры высокого разрешения".
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По данным издания, Б. В. действовал в составе ИГ* в Сирии под кодовым именем G-87. Его доставили в суд в Анкаре и впоследствии отправили под стражу.
Гражданский конфликт в САР длится с 2011 года. В 2017-м Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. Однако в отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
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