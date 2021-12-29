Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211229/turtsiya-1765933939.html
В Турции затонула лодка с мигрантами, двое погибли
В Турции затонула лодка с мигрантами, двое погибли - РИА Новости, 29.12.2021
В Турции затонула лодка с мигрантами, двое погибли
Лодка с нелегальными мигрантами затонула у берегов района Урла в турецком Измире, двое погибли, 24 спасены, сообщает в среду издание Hurriyet. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T08:22
2021-12-29T08:22
в мире
измир
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141509/16/1415091648_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_5fa58dde0967b08e504b72cc65dc626c.jpg
АНКАРА, 29 дек – РИА Новости. Лодка с нелегальными мигрантами затонула у берегов района Урла в турецком Измире, двое погибли, 24 спасены, сообщает в среду издание Hurriyet."Лодка с нелегальными мигрантами затонула у берегов района Урла в Измире. В результате поисково-спасательных работ команд береговой охраны с воздуха и земли были обнаружены тела 2 нелегальных мигрантов и спасены 24, которые высадились на берег собственными средствами", - пишет издание.Уточняется, что к спасательной операции были привлечены самолет, вертолет, два катера и водолазная группа береговой охраны.
https://ria.ru/20211225/gretsiya-1765435685.html
измир
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141509/16/1415091648_171:0:1951:1335_1920x0_80_0_0_27017f4cd4f6febba4c59fd3d61d463e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, измир, турция
08:22 29.12.2021
 
В Турции затонула лодка с мигрантами, двое погибли

В Турции затонула лодка с мигрантами, двое погибли,24 человека спасены

© AP Photo / Columbia University/The New York Times/Sergey PonomarevМигранты
Мигранты - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Columbia University/The New York Times/Sergey Ponomarev
Читать ria.ru в
АНКАРА, 29 дек – РИА Новости. Лодка с нелегальными мигрантами затонула у берегов района Урла в турецком Измире, двое погибли, 24 спасены, сообщает в среду издание Hurriyet.
"Лодка с нелегальными мигрантами затонула у берегов района Урла в Измире. В результате поисково-спасательных работ команд береговой охраны с воздуха и земли были обнаружены тела 2 нелегальных мигрантов и спасены 24, которые высадились на берег собственными средствами", - пишет издание.
Уточняется, что к спасательной операции были привлечены самолет, вертолет, два катера и водолазная группа береговой охраны.
Катер береговой охраны, Греция - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
25 декабря, 03:21
При крушении судна с мигрантами у берегов Греции погибли 11 человек
 
В миреИзмирТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Присяжные признали виновной подругу банкира-насильника Эпштейна
02:17Названа главная опасность сочетания блюд новогоднего стола
02:11СК обжалует приговор фигурантам дела о насилии над детьми в Петербурге
02:08Диетолог рассказала, что надо "убрать с новогоднего стола" ради здоровья
02:05Девушка Саакашвили заявила, что политика увезли в неизвестном направлении
01:41В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротами
01:29Британский журналист раскрыл правду об отношении Запада к Украине
01:26Кабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходов
01:22ПФР расширит меры поддержки россиян
01:16Диетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столе
01:04Зеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинами
00:52Посол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 года
00:45В Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Байдена
00:34Главы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с Россией
00:22Блинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг Украины
00:17Зарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе России
23:58Глава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачами
23:51В Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"
23:44В Париже вводят обязательное ношение масок на улицах
23:38ОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНР
Лента новостейМолния
Присяжные признали виновной подругу банкира-насильника ЭпштейнаНазвана главная опасность сочетания блюд новогоднего стола СК обжалует приговор фигурантам дела о насилии над детьми в ПетербургеДиетолог рассказала, что надо "убрать с новогоднего стола" ради здоровьяДевушка Саакашвили заявила, что политика увезли в неизвестном направленииВ Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротамиБританский журналист раскрыл правду об отношении Запада к УкраинеКабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходовПФР расширит меры поддержки россиянДиетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столеЗеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинамиПосол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 годаВ Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и БайденаГлавы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с РоссиейБлинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг УкраиныЗарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе РоссииГлава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачамиВ Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"В Париже вводят обязательное ношение масок на улицахОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНР