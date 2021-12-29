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В Турции затонула лодка с мигрантами, двое погибли
В Турции затонула лодка с мигрантами, двое погибли - РИА Новости, 29.12.2021
В Турции затонула лодка с мигрантами, двое погибли
Лодка с нелегальными мигрантами затонула у берегов района Урла в турецком Измире, двое погибли, 24 спасены, сообщает в среду издание Hurriyet. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T08:22
2021-12-29T08:22
2021-12-29T08:22
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АНКАРА, 29 дек – РИА Новости. Лодка с нелегальными мигрантами затонула у берегов района Урла в турецком Измире, двое погибли, 24 спасены, сообщает в среду издание Hurriyet."Лодка с нелегальными мигрантами затонула у берегов района Урла в Измире. В результате поисково-спасательных работ команд береговой охраны с воздуха и земли были обнаружены тела 2 нелегальных мигрантов и спасены 24, которые высадились на берег собственными средствами", - пишет издание.Уточняется, что к спасательной операции были привлечены самолет, вертолет, два катера и водолазная группа береговой охраны.
https://ria.ru/20211225/gretsiya-1765435685.html
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в мире, измир, турция
В Турции затонула лодка с мигрантами, двое погибли
В Турции затонула лодка с мигрантами, двое погибли,24 человека спасены