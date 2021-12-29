https://ria.ru/20211229/trebovaniya-1766061816.html
МВД предложило обновить криминалистические требования к оружию
МВД предложило обновить криминалистические требования к оружию - РИА Новости, 29.12.2021
МВД предложило обновить криминалистические требования к оружию
МВД РФ предложило обновить требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия и патронов к нему, в том числе добавив термины, относящиеся РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T18:28
2021-12-29T18:28
2021-12-29T18:28
общество
безопасность
оружие
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. МВД РФ предложило обновить требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия и патронов к нему, в том числе добавив термины, относящиеся к нему, соответствующий проект приказа ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Утвердить согласованные с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии прилагаемые криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему", - говорится в документе.В частности, в общих положениях документа определяются основные понятия и термины, применяемые к оружию: корпусная деталь, обратимые изменения конструкции, необратимые изменения конструкции, механическая обработка, неразъемная сборочная единица и тип патрона. Ранее данные термины в соответствующем приказе МВД РФ не были прописаны.
https://ria.ru/20211229/strelba-1765965387.html
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общество, безопасность, оружие, россия
МВД предложило обновить криминалистические требования к оружию
МВД предложило обновить криминалистические требования к гражданскому и служебному оружию