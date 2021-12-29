https://ria.ru/20211229/tranzit-1766056532.html

"Газпром" исполнил обязательства по транзиту через Украину, заявил Миллер

"Газпром" исполнил обязательства по транзиту через Украину, заявил Миллер - РИА Новости, 29.12.2021

"Газпром" исполнил обязательства по транзиту через Украину, заявил Миллер

"Газпром" полностью исполнил обязательства по транзиту газа через Украину, транспортировал в 2021 году уже 41,5 миллиарда кубометров, сказал глава "Газпрома"... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T18:09

2021-12-29T18:09

2021-12-29T18:34

экономика

украина

владимир путин

газпром

алексей миллер

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. "Газпром" полностью исполнил обязательства по транзиту газа через Украину, транспортировал в 2021 году уже 41,5 миллиарда кубометров, сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер."Газпром" полностью исполнил свои обязательства по контракту на транзит газа через территорию Украины, наш плановый объем 40 миллиардов кубометров газа. Сегодня мы протранзитировали через территорию Украины уже 41,5 миллиарда кубометров ", - сказал он на совещании с президентом России Владимиром Путиным о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.

https://ria.ru/20211125/tranzit-1760639699.html

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экономика, украина, владимир путин, газпром, алексей миллер, россия