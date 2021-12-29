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Путин заявил об увеличении товарооборота с Белоруссией
Путин заявил об увеличении товарооборота с Белоруссией - РИА Новости, 29.12.2021
Путин заявил об увеличении товарооборота с Белоруссией
Объем товарооборота России и Белоруссии увеличился в этом году на почти 36% несмотря на пандемию, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:39
2021-12-29T16:46
в мире
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
россия
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Объем товарооборота России и Белоруссии увеличился в этом году на почти 36% несмотря на пандемию, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко."К сожалению, в пандемийный 2020 год у нас произошел спад в объеме товарооборота - почти 17%. Зато в этом году почти 36% рост. То есть мы покрыли все, что потеряли... и добавили почти в два раза", - сказал Путин.Президент РФ поблагодарил коллег из правительств России и Белоруссии. "Намечены серьезные планы по реализации нашего взаимодействия", - сказал он.Путин также поблагодарил Лукашенко за то, что он неизменно поддерживает эти процессы. "Надеюсь, что будем так же продуктивно сотрудничать и в наступающем 2022 году", - заключил глава российского государства.
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в мире, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
16:39 29.12.2021 (обновлено: 16:46 29.12.2021)
 
Путин заявил об увеличении товарооборота с Белоруссией

Президент Путин заявил об увеличении товарооборота с Белоруссией на 36 процентов

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Объем товарооборота России и Белоруссии увеличился в этом году на почти 36% несмотря на пандемию, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"К сожалению, в пандемийный 2020 год у нас произошел спад в объеме товарооборота - почти 17%. Зато в этом году почти 36% рост. То есть мы покрыли все, что потеряли... и добавили почти в два раза", - сказал Путин.
Президент РФ поблагодарил коллег из правительств России и Белоруссии. "Намечены серьезные планы по реализации нашего взаимодействия", - сказал он.
Путин также поблагодарил Лукашенко за то, что он неизменно поддерживает эти процессы. "Надеюсь, что будем так же продуктивно сотрудничать и в наступающем 2022 году", - заключил глава российского государства.
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
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