https://ria.ru/20211229/tovarooborot-1766033327.html

Путин заявил об увеличении товарооборота с Белоруссией

Путин заявил об увеличении товарооборота с Белоруссией - РИА Новости, 29.12.2021

Путин заявил об увеличении товарооборота с Белоруссией

Объем товарооборота России и Белоруссии увеличился в этом году на почти 36% несмотря на пандемию, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T16:39

2021-12-29T16:39

2021-12-29T16:46

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россия

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Объем товарооборота России и Белоруссии увеличился в этом году на почти 36% несмотря на пандемию, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко."К сожалению, в пандемийный 2020 год у нас произошел спад в объеме товарооборота - почти 17%. Зато в этом году почти 36% рост. То есть мы покрыли все, что потеряли... и добавили почти в два раза", - сказал Путин.Президент РФ поблагодарил коллег из правительств России и Белоруссии. "Намечены серьезные планы по реализации нашего взаимодействия", - сказал он.Путин также поблагодарил Лукашенко за то, что он неизменно поддерживает эти процессы. "Надеюсь, что будем так же продуктивно сотрудничать и в наступающем 2022 году", - заключил глава российского государства.

https://ria.ru/20211229/diplomatiya-1765858156.html

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в мире, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия