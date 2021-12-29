https://ria.ru/20211229/tovarooborot-1766033327.html
Путин заявил об увеличении товарооборота с Белоруссией
Путин заявил об увеличении товарооборота с Белоруссией - РИА Новости, 29.12.2021
Путин заявил об увеличении товарооборота с Белоруссией
Объем товарооборота России и Белоруссии увеличился в этом году на почти 36% несмотря на пандемию, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:39
2021-12-29T16:39
2021-12-29T16:46
в мире
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766032661_0:66:2933:1716_1920x0_80_0_0_238b6b9ec5ed9b96919f94f47cc79999.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Объем товарооборота России и Белоруссии увеличился в этом году на почти 36% несмотря на пандемию, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко."К сожалению, в пандемийный 2020 год у нас произошел спад в объеме товарооборота - почти 17%. Зато в этом году почти 36% рост. То есть мы покрыли все, что потеряли... и добавили почти в два раза", - сказал Путин.Президент РФ поблагодарил коллег из правительств России и Белоруссии. "Намечены серьезные планы по реализации нашего взаимодействия", - сказал он.Путин также поблагодарил Лукашенко за то, что он неизменно поддерживает эти процессы. "Надеюсь, что будем так же продуктивно сотрудничать и в наступающем 2022 году", - заключил глава российского государства.
https://ria.ru/20211229/diplomatiya-1765858156.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766032661_174:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_cccbbabb31033e68e72300e4aab09e9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
16:39 29.12.2021 (обновлено: 16:46 29.12.2021)
Путин заявил об увеличении товарооборота с Белоруссией
Президент Путин заявил об увеличении товарооборота с Белоруссией на 36 процентов