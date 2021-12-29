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Правительство выработало предложения по демпферу для цен на топливо
Правительство выработало предложения по демпферу для цен на топливо - РИА Новости, 29.12.2021
Правительство выработало предложения по демпферу для цен на топливо
Правительство России выработало предложения для корректировки демпфирующего механизма, направленного на сглаживание роста цен на топливо на внутреннем рынке,... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T04:19
2021-12-29T04:19
экономика
аи-95
москва
правительство рф
александр новак
аи-92
федеральная служба государственной статистики (росстат)
михаил мишустин
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России выработало предложения для корректировки демпфирующего механизма, направленного на сглаживание роста цен на топливо на внутреннем рынке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью РБК.Он пояснил, что в 2021 году индикативная цена в формуле демпфера (условная оптовая цена, от которой рассчитывается компенсация нефтяникам за то, что они не повышают цены на топливо) была снижена на 1,8 тысячи рублей. Планировалось, что она восстановится на эту же сумму с 1 января 2022 года, добавил он."Это могло повлиять на розничные цены, поэтому от этого восстановления решено отказаться. В следующем году индикативная цена в формуле демпфера будет индексирована на 3% - ниже инфляции. В итоге индикативный уровень, от которого будут выплачиваться демпферные компенсации, будет ниже", - сообщил вице-премьер.Кроме того, рассказал Новак, будет повышен уровень компенсации - с 68% до 83% от разницы между экспортной ценой (нетбэк) и индикативной ценой на бензин в демпфере (остальное нефтяные компании берут на себя). "Мы считаем, что это смягчит ситуацию с давлением на рост цен в рознице", - отметил он.Помимо этого, предлагается повысить норматив продаж бензина на бирже с 11% до 12%, а дизтоплива - с 7,5% до 8,5% от общего объема производства. Вице-премьер также заметил, что по данным ЦДУ ТЭК и ФАС, отслеживающих значительно большее, чем Росстат, количество АЗС, рост розничных цен на Аи-92 с начала года по 24 декабря составил 7,8%, на Аи-95 - 7,6%.Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
https://ria.ru/20211229/neft-1765927058.html
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экономика, аи-95, москва, правительство рф, александр новак, аи-92, федеральная служба государственной статистики (росстат), михаил мишустин, цду тэк, цены на нефть, россия
04:19 29.12.2021
 
Правительство выработало предложения по демпферу для цен на топливо

Вице-премьер Новак: выработаны предложения по корректировке демпфера для цен на топливо

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЗаправочные пистолеты на АЗС сети "Роснефть"
Заправочные пистолеты на АЗС сети Роснефть - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России выработало предложения для корректировки демпфирующего механизма, направленного на сглаживание роста цен на топливо на внутреннем рынке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью РБК.
"На цены влияет рост затрат и акцизов. Для того чтобы нивелировать эти факторы, сейчас выработаны предложения о корректировке демпфирующего механизма, которые поддержаны председателем правительства Михаилом Мишустиным", - ответил Новак на вопрос о перспективах роста цен на бензин в рознице в 2022 году, в том числе из-за налогового маневра в отрасли.
Он пояснил, что в 2021 году индикативная цена в формуле демпфера (условная оптовая цена, от которой рассчитывается компенсация нефтяникам за то, что они не повышают цены на топливо) была снижена на 1,8 тысячи рублей. Планировалось, что она восстановится на эту же сумму с 1 января 2022 года, добавил он.
"Это могло повлиять на розничные цены, поэтому от этого восстановления решено отказаться. В следующем году индикативная цена в формуле демпфера будет индексирована на 3% - ниже инфляции. В итоге индикативный уровень, от которого будут выплачиваться демпферные компенсации, будет ниже", - сообщил вице-премьер.
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Кроме того, рассказал Новак, будет повышен уровень компенсации - с 68% до 83% от разницы между экспортной ценой (нетбэк) и индикативной ценой на бензин в демпфере (остальное нефтяные компании берут на себя). "Мы считаем, что это смягчит ситуацию с давлением на рост цен в рознице", - отметил он.
Помимо этого, предлагается повысить норматив продаж бензина на бирже с 11% до 12%, а дизтоплива - с 7,5% до 8,5% от общего объема производства. Вице-премьер также заметил, что по данным ЦДУ ТЭК и ФАС, отслеживающих значительно большее, чем Росстат, количество АЗС, рост розничных цен на Аи-92 с начала года по 24 декабря составил 7,8%, на Аи-95 - 7,6%.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
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ЭкономикаАИ-95МоскваПравительство РФАлександр НовакАИ-92Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Михаил МишустинЦДУ ТЭКЦены на нефтьРоссия
 
 
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