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На субсидирование перелетов на Дальний Восток выделят 19,5 миллиарда рублей
На субсидирование перелетов на Дальний Восток выделят 19,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 29.12.2021
На субсидирование перелетов на Дальний Восток выделят 19,5 миллиарда рублей
На субсидирование авиаперелетов на Дальний Восток в 2022 году выделят 19,5 миллиарда рублей, заявил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T11:53
2021-12-29T12:13
дальний восток
экономика
юрий трутнев
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. На субсидирование авиаперелетов на Дальний Восток в 2022 году выделят 19,5 миллиарда рублей, заявил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев."(Это решение — Прим. ред.) позволит перевезти порядка 250 тысяч человек &lt;...&gt; дополнительно", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Вице-премьер добавил, что в 2020 году на авиаперевозки в ДФО направили 5,7 миллиарда рублей, а в 2021 году — уже 13 миллиардов.Субсидирование перевозок осуществляется в соответствии с постановлением правительства от 2 марта 2018 года. Билеты могут купить все жители Дальневосточного федерального округа с постоянной регистрацией в регионе. Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом классе из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана в Москву и обратно.
https://ria.ru/20210202/aviaperelet-1595614459.html
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дальний восток, экономика, юрий трутнев
11:53 29.12.2021 (обновлено: 12:13 29.12.2021)
 
На субсидирование перелетов на Дальний Восток выделят 19,5 миллиарда рублей

На субсидирование перелетов на Дальний Восток в 2022 году выделят 19,5 миллиарда рублей

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A319 авиакомпании "Аврора" садится в аэропорту Владивостока
Самолет Airbus A319 авиакомпании Аврора садится в аэропорту Владивостока - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. На субсидирование авиаперелетов на Дальний Восток в 2022 году выделят 19,5 миллиарда рублей, заявил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
"(Это решение — Прим. ред.) позволит перевезти порядка 250 тысяч человек <...> дополнительно", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Вице-премьер добавил, что в 2020 году на авиаперевозки в ДФО направили 5,7 миллиарда рублей, а в 2021 году — уже 13 миллиардов.
Субсидирование перевозок осуществляется в соответствии с постановлением правительства от 2 марта 2018 года. Билеты могут купить все жители Дальневосточного федерального округа с постоянной регистрацией в регионе. Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом классе из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана в Москву и обратно.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 09:44
Жителям Дальнего Востока расширили доступ к льготным авиаперелетам
 
Дальний ВостокЭкономикаЮрий Трутнев
 
 
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