https://ria.ru/20211229/subsidii-1765965914.html

На субсидирование перелетов на Дальний Восток выделят 19,5 миллиарда рублей

На субсидирование перелетов на Дальний Восток выделят 19,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 29.12.2021

На субсидирование перелетов на Дальний Восток выделят 19,5 миллиарда рублей

На субсидирование авиаперелетов на Дальний Восток в 2022 году выделят 19,5 миллиарда рублей, заявил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T11:53

2021-12-29T11:53

2021-12-29T12:13

дальний восток

экономика

юрий трутнев

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. На субсидирование авиаперелетов на Дальний Восток в 2022 году выделят 19,5 миллиарда рублей, заявил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев."(Это решение — Прим. ред.) позволит перевезти порядка 250 тысяч человек <...> дополнительно", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Вице-премьер добавил, что в 2020 году на авиаперевозки в ДФО направили 5,7 миллиарда рублей, а в 2021 году — уже 13 миллиардов.Субсидирование перевозок осуществляется в соответствии с постановлением правительства от 2 марта 2018 года. Билеты могут купить все жители Дальневосточного федерального округа с постоянной регистрацией в регионе. Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом классе из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана в Москву и обратно.

https://ria.ru/20210202/aviaperelet-1595614459.html

дальний восток

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дальний восток, экономика, юрий трутнев