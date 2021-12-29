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На Ставрополье арестовали стрелявшего в больнице мужчину
На Ставрополье арестовали стрелявшего в больнице мужчину - РИА Новости, 29.12.2021
На Ставрополье арестовали стрелявшего в больнице мужчину
Мужчина, открывший стрельбу в больнице на Ставрополье, арестован, суд поручил заключить его под стражу, сообщили в СУСК РФ по Ставропольскому краю. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T18:06
2021-12-29T18:06
2021-12-29T18:06
происшествия
ставропольский край
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мужчина, открывший стрельбу в больнице на Ставрополье, арестован, суд поручил заключить его под стражу, сообщили в СУСК РФ по Ставропольскому краю.По данным следствия, днем 28 декабря подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении, пришел с оружием в Петровскую районную больницу. Мужчина заподозрил свою жену, работающую медсестрой, в служебном романе с одним из врачей и открыл огонь из огнестрельного оружия. По информации Росгвардии, мужчина был вооружён автоматом Калашникова, переделанным для стрельбы боевыми патронами. Никто не пострадал, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о хулиганстве."В рамках расследования уголовного дела следователь СКР задержал мужчину. Сегодня Петровским районным судом Ставропольского края в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211229/dubna-1766048305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
На Ставрополье арестовали стрелявшего в больнице мужчину
На Ставрополье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в больнице