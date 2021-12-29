https://ria.ru/20211229/strelba-1765993457.html
В Крыму два человека пострадали в конфликте со стрельбой
В Крыму два человека пострадали в конфликте со стрельбой - РИА Новости, 29.12.2021
В Крыму два человека пострадали в конфликте со стрельбой
Два человека госпитализированы в Крыму после конфликта с применением травматического оружия в селе Морское под Судаком, сообщила пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T13:45
2021-12-29T13:45
2021-12-29T13:45
происшествия
республика крым
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Два человека госпитализированы в Крыму после конфликта с применением травматического оружия в селе Морское под Судаком, сообщила пресс-служба МВД по республике."Произошел конфликт, в результате которого двое мужчин применили травматическое оружие в отношении своих оппонентов. В результате два гражданина получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, принимаются меры для установления местонахождения подозреваемых и их задержания, добавило ведомство.
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республика крым
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происшествия, республика крым, судак
В Крыму два человека пострадали в конфликте со стрельбой
В Крыму два человека пострадали в конфликте со стрельбой из травматического оружия