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Путин отметил важность сотрудничества с Арменией
Путин отметил важность сотрудничества с Арменией - РИА Новости, 29.12.2021
Путин отметил важность сотрудничества с Арменией
Президент РФ Владимир Путин в поздравительном послании премьеру Армении Николу Пашиняну по случаю новогодних праздников и Рождества, заявил, что динамичное... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T14:02
2021-12-29T14:02
в мире
армения
владимир путин
одкб
снг
евразийский экономический союз
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 29 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравительном послании премьеру Армении Николу Пашиняну по случаю новогодних праздников и Рождества, заявил, что динамичное развитие двустороннего сотрудничества отвечает коренным интересам народов двух стран."Искренне поздравляю Вас с новогодними и рождественскими праздниками. Наше регулярное общение в уходящем году в полной мере подтвердило дружественный, союзнический характер российско-армянских отношений", - говорится в послании Путина, текст которого размещен на сайте армянского кабмина.Президент РФ рассчитывает, "что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее динамичное развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также партнерского взаимодействия в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ и других многосторонних структур". "Это отвечает коренным интересам братских народов России и Армении, идет в русле укрепления безопасности и стабильности в Закавказском регионе", - заявил российский президентОн пожелал Пашиняну крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго, а его соотечественникам – мира и благополучия.
https://ria.ru/20211105/armeniya-1757794841.html
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в мире, армения, владимир путин, одкб, снг, евразийский экономический союз, никол пашинян, россия
14:02 29.12.2021
 
Путин отметил важность сотрудничества с Арменией

Путин: развитие российско-армянского сотрудничества отвечает интересам народов двух стран

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / POOL
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ЕРЕВАН, 29 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравительном послании премьеру Армении Николу Пашиняну по случаю новогодних праздников и Рождества, заявил, что динамичное развитие двустороннего сотрудничества отвечает коренным интересам народов двух стран.
"Искренне поздравляю Вас с новогодними и рождественскими праздниками. Наше регулярное общение в уходящем году в полной мере подтвердило дружественный, союзнический характер российско-армянских отношений", - говорится в послании Путина, текст которого размещен на сайте армянского кабмина.
Президент Армении Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
5 ноября, 13:13
Президент Армении выступил за улучшение отношений с Россией
Президент РФ рассчитывает, "что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее динамичное развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также партнерского взаимодействия в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ и других многосторонних структур". "Это отвечает коренным интересам братских народов России и Армении, идет в русле укрепления безопасности и стабильности в Закавказском регионе", - заявил российский президент
Он пожелал Пашиняну крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго, а его соотечественникам – мира и благополучия.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 09:54
Пашинян назвал союз с Россией опорой безопасности Армении
 
В миреАрменияВладимир ПутинОДКБСНГЕвразийский экономический союзНикол ПашинянРоссия
 
 
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