https://ria.ru/20211229/sotrudnichestvo-1765997452.html

Путин отметил важность сотрудничества с Арменией

Путин отметил важность сотрудничества с Арменией - РИА Новости, 29.12.2021

Путин отметил важность сотрудничества с Арменией

Президент РФ Владимир Путин в поздравительном послании премьеру Армении Николу Пашиняну по случаю новогодних праздников и Рождества, заявил, что динамичное... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T14:02

2021-12-29T14:02

2021-12-29T14:02

в мире

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владимир путин

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никол пашинян

россия

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ЕРЕВАН, 29 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравительном послании премьеру Армении Николу Пашиняну по случаю новогодних праздников и Рождества, заявил, что динамичное развитие двустороннего сотрудничества отвечает коренным интересам народов двух стран."Искренне поздравляю Вас с новогодними и рождественскими праздниками. Наше регулярное общение в уходящем году в полной мере подтвердило дружественный, союзнический характер российско-армянских отношений", - говорится в послании Путина, текст которого размещен на сайте армянского кабмина.Президент РФ рассчитывает, "что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее динамичное развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также партнерского взаимодействия в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ и других многосторонних структур". "Это отвечает коренным интересам братских народов России и Армении, идет в русле укрепления безопасности и стабильности в Закавказском регионе", - заявил российский президентОн пожелал Пашиняну крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго, а его соотечественникам – мира и благополучия.

https://ria.ru/20211105/armeniya-1757794841.html

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в мире, армения, владимир путин, одкб, снг, евразийский экономический союз, никол пашинян, россия