В Польше подтвердили приговор сбежавшему в Белоруссию солдату
В Польше суд подтвердил приговор за насилие над матерью сбежавшему в Белоруссию солдату
© SputnikЭмиль Чечко
© Sputnik
ВАРШАВА, 29 дек – РИА Новости. Окружной суд польского Ольштына подтвердил приговор за издевательство над матерью солдату, сбежавшему в Белоруссию.
"Окружной суд Ольштына в среду рассмотрел апелляционное дело Эмиля Ч. обвиняемого в жестоком обращении с матерью. Приговор суда Бартошиц оставлен в силе", - сообщил РИА Новости представитель суда. Само судебное заседание проходило в закрытом режиме, исходя из интересов потерпевшей.
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Представитель суда пояснил, что в сентябре текущего года суд Бартошиц (Варминско-Мазурское воеводство) приговорил Эмиля Чечко к шести месяцам ограничения свободы. Также приговор суда велит солдату воздержаться от употребления алкоголя. Кроме того, ему запрещено приближаться к матери на расстояние менее 50 метров и напрямую контактировать с ней сроком на год.
"Обвиняемый злоупотреблял алкоголем и провоцировал скандалы, которые приняли форму психического и физического насилия над матерью. Этот мужчина оскорблял мать, унижал ее, кричал, заставлял делать ему покупки в виде сигарет и алкоголя, а также запрещал пользоваться единственной комнатой. Как следствие, его мать была вынуждена целыми днями и вечерами находиться на кухне и сидеть в кресле", – сообщил представитель суда.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что польский военнослужащий Эмиль Чечко перешел границу из Польши в Белоруссию и попросил политического убежища у Минска. Пограничники указывали, что "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Белоруссия".
Чечко в интервью белорусскому телевидению обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему также приходилось стрелять в мигрантов. Он считает, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.
В МВД Польши ранее назвали сообщение об убийстве волонтеров "высосанной из пальца историей".
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