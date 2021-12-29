https://ria.ru/20211229/soldat-1766011138.html

В Польше подтвердили приговор сбежавшему в Белоруссию солдату

В Польше подтвердили приговор сбежавшему в Белоруссию солдату - РИА Новости, 29.12.2021

В Польше подтвердили приговор сбежавшему в Белоруссию солдату

Окружной суд польского Ольштына подтвердил приговор за издевательство над матерью солдату, сбежавшему в Белоруссию. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T14:59

2021-12-29T14:59

2021-12-29T14:59

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ВАРШАВА, 29 дек – РИА Новости. Окружной суд польского Ольштына подтвердил приговор за издевательство над матерью солдату, сбежавшему в Белоруссию."Окружной суд Ольштына в среду рассмотрел апелляционное дело Эмиля Ч. обвиняемого в жестоком обращении с матерью. Приговор суда Бартошиц оставлен в силе", - сообщил РИА Новости представитель суда. Само судебное заседание проходило в закрытом режиме, исходя из интересов потерпевшей.Представитель суда пояснил, что в сентябре текущего года суд Бартошиц (Варминско-Мазурское воеводство) приговорил Эмиля Чечко к шести месяцам ограничения свободы. Также приговор суда велит солдату воздержаться от употребления алкоголя. Кроме того, ему запрещено приближаться к матери на расстояние менее 50 метров и напрямую контактировать с ней сроком на год."Обвиняемый злоупотреблял алкоголем и провоцировал скандалы, которые приняли форму психического и физического насилия над матерью. Этот мужчина оскорблял мать, унижал ее, кричал, заставлял делать ему покупки в виде сигарет и алкоголя, а также запрещал пользоваться единственной комнатой. Как следствие, его мать была вынуждена целыми днями и вечерами находиться на кухне и сидеть в кресле", – сообщил представитель суда.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что польский военнослужащий Эмиль Чечко перешел границу из Польши в Белоруссию и попросил политического убежища у Минска. Пограничники указывали, что "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Белоруссия".Чечко в интервью белорусскому телевидению обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему также приходилось стрелять в мигрантов. Он считает, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.В МВД Польши ранее назвали сообщение об убийстве волонтеров "высосанной из пальца историей".

https://ria.ru/20211222/soldat-1764961626.html

https://ria.ru/20211221/polsha-1764755481.html

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в мире, белоруссия, минск, польша, красный крест, госпогранкомитет белоруссии, мвд польши