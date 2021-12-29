https://ria.ru/20211229/sklad-1765982055.html
В Мытищах загорелся склад с поддонами
В Мытищах загорелся склад с поддонами - РИА Новости, 29.12.2021
В Мытищах загорелся склад с поддонами
Склад с деревянными поддонами загорелся на площади порядка 1200 квадратных метров в подмосковных Мытищах, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:59
2021-12-29T12:59
2021-12-29T13:17
происшествия
мытищи
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Склад с деревянными поддонами загорелся на площади порядка 1200 квадратных метров в подмосковных Мытищах, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."В деревне Беляниново на Промышленном проезде горит склад с поддонами по всей площади размером 40 на 30 метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, на место пожара направлены дежурные подразделения ведомства."В 12.56 объявлена локализация пожара на 200 квадратных метрах", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20211229/pozhar-1765936539.html
мытищи
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происшествия, мытищи, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
12:59 29.12.2021 (обновлено: 13:17 29.12.2021)
В Мытищах загорелся склад с поддонами
Склад с поддонами загорелся в подмосковных Мытищах на площади 1200 квадратных метров