https://ria.ru/20211229/shtraf-1766044086.html

Глава ФАС не исключил рекордного штрафа "Северстали", НЛМК и ММК

Глава ФАС не исключил рекордного штрафа "Северстали", НЛМК и ММК - РИА Новости, 29.12.2021

Глава ФАС не исключил рекордного штрафа "Северстали", НЛМК и ММК

Антимонопольные штрафы "Северстали", "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) и "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) могут превысить... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T17:22

2021-12-29T17:22

2021-12-29T17:22

экономика

новолипецкий металлургический комбинат

магнитогорский металлургический комбинат

северсталь (металлургическая компания)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

google

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Антимонопольные штрафы "Северстали", "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) и "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) могут превысить штраф в отношении Google, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.В апреле ФАС возбудила дела в отношении трех металлургических компаний по подозрению в монопольно высоких ценах на плоский прокат. В минувшую пятницу на Google впервые в России был наложен оборотный штраф: суд взыскал с IT-компании 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации."Может быть, штрафы в отношении металлургов будут больше, чем по Google, поэтому вы про эти рынки тоже не забывайте. Там также идет расследование, и там крупнейшие компании. Поэтому, может быть, еще и здесь вас удивим", - сказал Шаскольский в интервью каналу RTVI."Северсталь", НЛМК и ММК - это нарушения антимонопольного законодательства при том, что рыночные условия не способствовали такому повышению цены. И мы считаем, что здесь есть нарушения. Поэтому, так как компании крупнейшие, мы работаем, 100 томов у нас есть по каждому предприятию, и изучаем эту ситуацию. Но это в процессе еще. Это дело 2022 года", - добавил он.Шаскольский на пресс-конференции сообщал журналистам, что ФАС ожидает результатов от расследования дел в отношении НЛМК, ММК и "Северстали" в первом квартале 2022 года.

https://ria.ru/20211224/shtrafy-1765392020.html

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экономика, новолипецкий металлургический комбинат, магнитогорский металлургический комбинат, северсталь (металлургическая компания), федеральная антимонопольная служба (фас россии), google, россия