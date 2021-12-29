https://ria.ru/20211229/shkolnitsa-1765941665.html

В Севастополе пропала школьница

В Севастополе пропала школьница - РИА Новости, 29.12.2021

В Севастополе пропала школьница

Восьмилетняя школьница пропала в Севастополе, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление СК РФ. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T09:57

2021-12-29T09:57

2021-12-29T09:57

происшествия

севастополь

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Восьмилетняя школьница пропала в Севастополе, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление СК РФ."Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 8-летней ... из города Севастополя. Уголовное дело возбуждено с целью отработки всех версий происшествия следственным путем", - говорится в сообщении.По данным ведомства, установлено, что накануне девочка ушла из дома в школу и до настоящего времени ее местонахождение не известно. Вместе с тем, по сообщениям очевидцев, ребенка неоднократно видели в районе местного торгового центра, добавили в СУСК. К поискам ребенка подключились сотрудники МВД и добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Крым". Изучается обстановка в семье несовершеннолетней"Для проведения поисковых работ сформировано несколько групп, отрабатываются возможные маршруты передвижения ребенка, спальные районы, автодороги, расположенные вокруг ее дома", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211208/shkolnitsa-1762779910.html

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, севастополь, следственный комитет россии (ск рф), россия