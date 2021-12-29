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В Севастополе пропала школьница
В Севастополе пропала школьница - РИА Новости, 29.12.2021
В Севастополе пропала школьница
Восьмилетняя школьница пропала в Севастополе, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление СК РФ. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T09:57
2021-12-29T09:57
происшествия
севастополь
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Восьмилетняя школьница пропала в Севастополе, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление СК РФ."Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 8-летней ... из города Севастополя. Уголовное дело возбуждено с целью отработки всех версий происшествия следственным путем", - говорится в сообщении.По данным ведомства, установлено, что накануне девочка ушла из дома в школу и до настоящего времени ее местонахождение не известно. Вместе с тем, по сообщениям очевидцев, ребенка неоднократно видели в районе местного торгового центра, добавили в СУСК. К поискам ребенка подключились сотрудники МВД и добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Крым". Изучается обстановка в семье несовершеннолетней"Для проведения поисковых работ сформировано несколько групп, отрабатываются возможные маршруты передвижения ребенка, спальные районы, автодороги, расположенные вокруг ее дома", - говорится в сообщении.
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происшествия, севастополь, следственный комитет россии (ск рф), россия
09:57 29.12.2021
 
В Севастополе пропала школьница

В Севастополе пропала восьмилетняя школьница, возбуждено уголовное дело

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Восьмилетняя школьница пропала в Севастополе, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 8-летней ... из города Севастополя. Уголовное дело возбуждено с целью отработки всех версий происшествия следственным путем", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, установлено, что накануне девочка ушла из дома в школу и до настоящего времени ее местонахождение не известно. Вместе с тем, по сообщениям очевидцев, ребенка неоднократно видели в районе местного торгового центра, добавили в СУСК. К поискам ребенка подключились сотрудники МВД и добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Крым". Изучается обстановка в семье несовершеннолетней
"Для проведения поисковых работ сформировано несколько групп, отрабатываются возможные маршруты передвижения ребенка, спальные районы, автодороги, расположенные вокруг ее дома", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 16:06
Пропавшую в Воронеже школьницу нашли живой
 
ПроисшествияСевастопольСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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