https://ria.ru/20211229/shkolnitsa-1765941665.html
В Севастополе пропала школьница
В Севастополе пропала школьница - РИА Новости, 29.12.2021
В Севастополе пропала школьница
Восьмилетняя школьница пропала в Севастополе, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление СК РФ. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T09:57
2021-12-29T09:57
2021-12-29T09:57
происшествия
севастополь
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Восьмилетняя школьница пропала в Севастополе, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление СК РФ."Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 8-летней ... из города Севастополя. Уголовное дело возбуждено с целью отработки всех версий происшествия следственным путем", - говорится в сообщении.По данным ведомства, установлено, что накануне девочка ушла из дома в школу и до настоящего времени ее местонахождение не известно. Вместе с тем, по сообщениям очевидцев, ребенка неоднократно видели в районе местного торгового центра, добавили в СУСК. К поискам ребенка подключились сотрудники МВД и добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Крым". Изучается обстановка в семье несовершеннолетней"Для проведения поисковых работ сформировано несколько групп, отрабатываются возможные маршруты передвижения ребенка, спальные районы, автодороги, расположенные вокруг ее дома", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211208/shkolnitsa-1762779910.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, севастополь, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Севастополе пропала школьница
В Севастополе пропала восьмилетняя школьница, возбуждено уголовное дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости.
Восьмилетняя школьница пропала в Севастополе
, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление СК РФ
.
"Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 8-летней ... из города Севастополя. Уголовное дело возбуждено с целью отработки всех версий происшествия следственным путем", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, установлено, что накануне девочка ушла из дома в школу и до настоящего времени ее местонахождение не известно. Вместе с тем, по сообщениям очевидцев, ребенка неоднократно видели в районе местного торгового центра, добавили в СУСК. К поискам ребенка подключились сотрудники МВД и добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Крым". Изучается обстановка в семье несовершеннолетней
"Для проведения поисковых работ сформировано несколько групп, отрабатываются возможные маршруты передвижения ребенка, спальные районы, автодороги, расположенные вокруг ее дома", - говорится в сообщении.