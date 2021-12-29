https://ria.ru/20211229/shaninka-1765979453.html

Ректора "Шанинки" Зуева вернули из клиники в СИЗО

Ректора "Шанинки" Зуева вернули из клиники в СИЗО - РИА Новости, 29.12.2021

Ректора "Шанинки" Зуева вернули из клиники в СИЗО

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева по требованию следователя вернули из гражданской больницы в "Матросскую РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T12:47

2021-12-29T12:47

2021-12-29T12:55

матросская тишина

московская высшая школа социальных и экономических наук

происшествия

москва

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

марина ракова

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева по требованию следователя вернули из гражданской больницы в "Матросскую тишину", сообщил РИА Новости в среду член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи."Зуева вчера вечером вернули из гражданской больницы обратно в СИЗО "Матросская тишина" по требованию следователя для проведения следственных действий. Вернется ли для проведения обследования Зуев в больницу после этого или останется в СИЗО, пока неизвестно", - сказал правозащитник.Мосгорсуд 21 декабря оставил в силе решение нижестоящей инстанции, продлившей Зуеву содержание под стражей до 7 марта. На следующий день ГУФСИН по Москве сообщило, что ученого направили в одну из столичных больниц для планового медобследования и консультации, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.В конце октября Зуева, недавно перенесшего операцию на сердце, на "скорой" привезли в больницу, оттуда его сотрудники ФСИН перевели для медицинского освидетельствования в другой госпиталь, чтобы понять, входит ли диагноз Зуева в перечень заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО. Впоследствии Тверской районный суд Москвы перевел Зуева из-под домашнего ареста под стражу.По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза.Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, полагают в МВД.

https://ria.ru/20211208/rassledovanie-1762697113.html

https://ria.ru/20211117/rakova-1759544908.html

https://ria.ru/20211117/rankhigs-1759446950.html

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матросская тишина, московская высшая школа социальных и экономических наук, происшествия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), марина ракова