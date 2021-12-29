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Щенки из "подозрительной" коробки стали талисманом пожарной части в Кургане
Щенки из "подозрительной" коробки стали талисманом пожарной части в Кургане - РИА Новости, 29.12.2021
Щенки из "подозрительной" коробки стали талисманом пожарной части в Кургане
Щенков, обнаруженных в коробке в Кургане, поселили в пожарной части, рассказали в региональном МЧС. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T13:37
2021-12-29T13:37
2021-12-29T14:09
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 дек — РИА Новости. Щенков, обнаруженных в коробке в Кургане, поселили в пожарной части, рассказали в региональном МЧС.По словам замначальника VII пожарно-спасательного отряда майора внутренней службы Максима Кузьмина, в октябре поступило сообщение о подозрительном предмете, найденном на улице Монтажников. Первым, согласно расписанию выезда, к месту прибыло подразделение Кузьмина, следом — остальные силовые структуры.У коллектора они обнаружили плотно закрытую картонную коробку, а внутри нее — восемь щенков. Пожилая женщина, сообщившая о находке спасателям, наотрез отказалась их взять. "Мы не смогли остаться безучастными. Всех восьмерых забрали в часть, шесть щенят оперативно пристроили в семьи наших сотрудников и их родственников, а двое малышей (мальчика и девочку), которые за минувшие пару месяцев набрали уже далеко не пару килограммов, остались жить на территории части", — рассказал Кузьмин.Им дали клички, "соответствующие ситуации, при которой они были найдены": Сапер и Мина, отметили в МЧС. Они стали талисманом пожарных.
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общество, курган, россия
13:37 29.12.2021 (обновлено: 14:09 29.12.2021)
Щенки из "подозрительной" коробки стали талисманом пожарной части в Кургане
Два щенка из "подозрительной" коробки в Кургане остались жить в пожарно-спасательной части
ЧЕЛЯБИНСК, 29 дек — РИА Новости.
Щенков, обнаруженных в коробке в Кургане
, поселили в пожарной части, рассказали в региональном МЧС
.
По словам замначальника VII пожарно-спасательного отряда майора внутренней службы Максима Кузьмина, в октябре поступило сообщение о подозрительном предмете, найденном на улице Монтажников. Первым, согласно расписанию выезда, к месту прибыло подразделение Кузьмина, следом — остальные силовые структуры.
У коллектора они обнаружили плотно закрытую картонную коробку, а внутри нее — восемь щенков. Пожилая женщина, сообщившая о находке спасателям, наотрез отказалась их взять.
"Мы не смогли остаться безучастными. Всех восьмерых забрали в часть, шесть щенят оперативно пристроили в семьи наших сотрудников и их родственников, а двое малышей (мальчика и девочку), которые за минувшие пару месяцев набрали уже далеко не пару килограммов, остались жить на территории части", — рассказал Кузьмин.
Им дали клички, "соответствующие ситуации, при которой они были найдены": Сапер и Мина, отметили в МЧС. Они стали талисманом пожарных.