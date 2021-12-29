https://ria.ru/20211229/sanktsii-1765925107.html

В Раде заявили об отсутствии причин для санкций против украинских каналов

В Раде заявили об отсутствии причин для санкций против украинских каналов - РИА Новости, 29.12.2021

В Раде заявили об отсутствии причин для санкций против украинских каналов

Совладелец телеканалов "Перший Незалежный" (Первый независимый) и UkrLive, депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", глава РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T01:55

2021-12-29T01:55

2021-12-29T01:55

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112 украина

страна.ua

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КИЕВ, 29 дек – РИА Новости. Совладелец телеканалов "Перший Незалежный" (Первый независимый) и UkrLive, депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич считает, что никаких оснований вводить санкции против каналов нет.Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежный" (Первый независимый) и UkrLive. Эти компании связывают с соратниками главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука – Шуфричем и депутатом от фракции "Оппозиционная платформа" Тарасом Козаком.Также он назвал решение о санкциях против телеканалов "циничным и беззаконным", направленным на установление цензуры на Украине. "Телеканалы были закрыты только потому, что так захотелось людям, занимающим высокие посты. Ни в одной цивилизованной стране мира такого случиться не могло. Подобное беспрецедентное уничтожение свободы слова поистине ужасает. Это в который раз доказывает, что власти нет дела до законов и конституции Украины, они делают исключительно то, чего сами хотят, без оглядки на юридические нормы", - цитирует Шуфрича сайт 112ua.tv.По его мнению, действия властей по закрытию СМИ уже вошли в привычку. "Как совладелец телеканалов UkrLive и "Первый Независимый" я хочу еще раз повторить – все мои интересы – исключительно на Украине, у меня нет имущества и бизнеса в России, я никогда не финансировал терроризм и сепаратизм, вся моя политическая деятельность ведется законно и в интересах украинского народа… Поэтому я заявляю: подобное пренебрежение и откровенное наплевательство на свободу слова как один из важнейших признаков демократии просто невозможно оставлять незамеченным. Мы будем об этом говорить и на Украине, и во всем мире. Действия украинской власти не останутся безнаказанными", - добавил он.Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".

https://ria.ru/20211228/strategiya-1765919536.html

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