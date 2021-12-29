В Раде заявили об отсутствии причин для санкций против украинских каналов
Депутат Рады Шуфрич: нет оснований для санкций против "Першего Незалежного" и UkrLive
КИЕВ, 29 дек – РИА Новости. Совладелец телеканалов "Перший Незалежный" (Первый независимый) и UkrLive, депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич считает, что никаких оснований вводить санкции против каналов нет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежный" (Первый независимый) и UkrLive. Эти компании связывают с соратниками главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука – Шуфричем и депутатом от фракции "Оппозиционная платформа" Тарасом Козаком.
"Мы хотим понять природу введения этих санкций, учитывая, что никаких оснований вводить санкции нет и быть не может. Канал нормально работает в юридическом пространстве Украины, поэтому невозможно объяснить и понять, чем вызвана такая острая необходимость закрыть еще и эти каналы. Безусловно, если это решение будет препятствовать работе телеканалов, то мы будем защищаться всеми доступными законными способами на Украине и за ее пределами", - цитирует Шуфрича интернет-издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
Также он назвал решение о санкциях против телеканалов "циничным и беззаконным", направленным на установление цензуры на Украине. "Телеканалы были закрыты только потому, что так захотелось людям, занимающим высокие посты. Ни в одной цивилизованной стране мира такого случиться не могло. Подобное беспрецедентное уничтожение свободы слова поистине ужасает. Это в который раз доказывает, что власти нет дела до законов и конституции Украины, они делают исключительно то, чего сами хотят, без оглядки на юридические нормы", - цитирует Шуфрича сайт 112ua.tv.
По его мнению, действия властей по закрытию СМИ уже вошли в привычку. "Как совладелец телеканалов UkrLive и "Первый Независимый" я хочу еще раз повторить – все мои интересы – исключительно на Украине, у меня нет имущества и бизнеса в России, я никогда не финансировал терроризм и сепаратизм, вся моя политическая деятельность ведется законно и в интересах украинского народа… Поэтому я заявляю: подобное пренебрежение и откровенное наплевательство на свободу слова как один из важнейших признаков демократии просто невозможно оставлять незамеченным. Мы будем об этом говорить и на Украине, и во всем мире. Действия украинской власти не останутся безнаказанными", - добавил он.
Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".