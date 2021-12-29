https://ria.ru/20211229/repatriatsiya-1765884551.html

Известный адвокат рассказал о новом направлении репатриации евреев

Известный адвокат рассказал о новом направлении репатриации евреев - РИА Новости, 29.12.2021

Известный адвокат рассказал о новом направлении репатриации евреев

В последнее время россияне с еврейскими корнями все чаще обращаются за гражданством Португалии, а не Израиля, что связано с особенностями его получения, заявил... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T04:30

2021-12-29T04:30

2021-12-29T04:30

религия

испания

европа

португалия

роман абрамович

российский еврейский конгресс

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. В последнее время россияне с еврейскими корнями все чаще обращаются за гражданством Португалии, а не Израиля, что связано с особенностями его получения, заявил РИА Новости президент израильской русскоязычной адвокатской коллегии "Эли Гервиц", член общественного совета Российского еврейского конгресса, адвокат Эли Гервиц.Ранее СМИ сообщили о получении португальского гражданства миллиардером Романом Абрамовичем. Паспорт Португалии он получил как потом сефардских евреев."В последние годы конкуренцию израильскому гражданству начало составлять, если так можно выразиться, "еврейское иберийское" гражданство. Две страны Иберийского полуострова – сначала Испания, а потом Португалия – вспомнили о том, что когда-то были центрами еврейской жизни Европы. Однако Испания, которая несколько лет назад первой открыла двери для потомков евреев, изгнанных сотни лет назад, очевидно, пришла к выводу, что она все свои долги за инквизицию пятисотлетней давности уже погасила. А вот Португалия по-прежнему встречает людей, которые могут доказать свое восточное еврейское (так называемое "сефардское") происхождение, с распростертыми объятиями", - пояснил адвокат.По словам Гервица, процедура получения гражданства Израиля легче. Однако, отмечает он, есть определенные процессуальные моменты, которые работают "в пользу Португалии"."Во-первых, для того, чтобы получить гражданство Израиля, нужно доказать свою связь с конкретным предком-евреем. Во-вторых, право на репатриацию в Израиль распространяется по мужской линии только до третьего колена (а по женской - безгранично). Поскольку по иудейскому религиозному канону еврейство передается исключительно по женской линии, то человек, который является сыном еврейки - является евреем, а человек, который является сыном еврея, сам уже евреем не является. Но может претендовать на израильское гражданство вместе со своими детьми, внуками еврея. А вот правнуки еврея претендовать на израильское гражданство уже не могут", - объясняет Гервиц.В Португалии же, подчеркивает юрист, ситуация обратная. С одной стороны, там нужно доказывать свою связь с еврейством не на два поколения назад, а на 500-600 лет. С другой - нет никакого ограничения с гендерной точки зрения: родство, обращает внимание эксперт по вопросам этнической миграции, можно доказать по фамилии, которая обычно передается по отцовской линии."И учитывая, что в Израиле в последние годы требования к кандидатам на репатриацию ужесточаются, и в парламенте ведутся разговоры об изменении Закона о возвращении, не стоит удивляться тому, что мы видим по обращениям к нам усиление "португальского вектора", - сказал Гервиц.

https://ria.ru/20211123/migranty-1760405284.html

https://ria.ru/20210816/repatriatsiya-1745975525.html

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испания, европа, португалия, роман абрамович, российский еврейский конгресс