https://ria.ru/20211229/rekomendatsii-1765921642.html

Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19

Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19 - РИА Новости, 29.12.2021

Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19

Минздрав России обновил методические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19, сообщила... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T00:05

2021-12-29T00:05

2021-12-29T00:05

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Минздрав России обновил методические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19, сообщила пресс-служба министерства.Рекомендации разработаны рабочей группой, включающей ведущих российских экспертов в области акушерства и гинекологии, педиатрии, неонатологии, инфекционных заболеваний, анестезиологии, реаниматологии, пульмонологии, микробиологии. Документ призван обеспечить оказание медицинской помощи пациентам по единым протоколам на всей территории России, пояснили в пресс-службе.В новую версию рекомендаций вошло несколько дополнений - в частности, при тяжелой форме заболевания рекомендована оксигенотерапия, необходимая для поддержания сатурации на уровне 95% или выше во время беременности в целях поддержания адекватной доставки кислорода плоду, а в послеродовом периоде – 90% или выше.Кроме того, обновлена информация о лечение беременных, рожениц и родильниц с COVID-19 - возможно применение препаратов сотровимаб, бамланивимаб, казиривимаб и имдесивимаб, уточнили в пресс-службе.В новой версии обозначены также показания к родоразрешению при тяжелых формах COVID-19 по срокам беременности. Отмечается, что при клиническом выздоровлении и соблюдении определенных условий положительный результат ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19 не является противопоказанием для выписки из стационара беременных и родильниц.

https://ria.ru/20211220/koronavirus-1764595836.html

https://ria.ru/20211207/koronavirus-1762517184.html

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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии