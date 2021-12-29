https://ria.ru/20211229/rekomendatsii-1765921642.html
Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19
Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19 - РИА Новости, 29.12.2021
Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19
Минздрав России обновил методические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19, сообщила... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T00:05
2021-12-29T00:05
2021-12-29T00:05
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Минздрав России обновил методические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19, сообщила пресс-служба министерства.Рекомендации разработаны рабочей группой, включающей ведущих российских экспертов в области акушерства и гинекологии, педиатрии, неонатологии, инфекционных заболеваний, анестезиологии, реаниматологии, пульмонологии, микробиологии. Документ призван обеспечить оказание медицинской помощи пациентам по единым протоколам на всей территории России, пояснили в пресс-службе.В новую версию рекомендаций вошло несколько дополнений - в частности, при тяжелой форме заболевания рекомендована оксигенотерапия, необходимая для поддержания сатурации на уровне 95% или выше во время беременности в целях поддержания адекватной доставки кислорода плоду, а в послеродовом периоде – 90% или выше.Кроме того, обновлена информация о лечение беременных, рожениц и родильниц с COVID-19 - возможно применение препаратов сотровимаб, бамланивимаб, казиривимаб и имдесивимаб, уточнили в пресс-службе.В новой версии обозначены также показания к родоразрешению при тяжелых формах COVID-19 по срокам беременности. Отмечается, что при клиническом выздоровлении и соблюдении определенных условий положительный результат ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19 не является противопоказанием для выписки из стационара беременных и родильниц.
https://ria.ru/20211220/koronavirus-1764595836.html
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19
Минздрав обновил методические рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Минздрав России
обновил методические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19, сообщила пресс-служба министерства.
"Минздрав России опубликовал пятую версию методических рекомендаций "Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.
Рекомендации разработаны рабочей группой, включающей ведущих российских экспертов в области акушерства и гинекологии, педиатрии, неонатологии, инфекционных заболеваний, анестезиологии, реаниматологии, пульмонологии, микробиологии. Документ призван обеспечить оказание медицинской помощи пациентам по единым протоколам на всей территории России, пояснили в пресс-службе.
В новую версию рекомендаций вошло несколько дополнений - в частности, при тяжелой форме заболевания рекомендована оксигенотерапия, необходимая для поддержания сатурации на уровне 95% или выше во время беременности в целях поддержания адекватной доставки кислорода плоду, а в послеродовом периоде – 90% или выше.
Кроме того, обновлена информация о лечение беременных, рожениц и родильниц с COVID-19 - возможно применение препаратов сотровимаб, бамланивимаб, казиривимаб и имдесивимаб, уточнили в пресс-службе.
В новой версии обозначены также показания к родоразрешению при тяжелых формах COVID-19 по срокам беременности. Отмечается, что при клиническом выздоровлении и соблюдении определенных условий положительный результат ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19 не является противопоказанием для выписки из стационара беременных и родильниц.