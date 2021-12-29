Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211229/rekomendatsii-1765921642.html
Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19
Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19 - РИА Новости, 29.12.2021
Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19
Минздрав России обновил методические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19, сообщила... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T00:05
2021-12-29T00:05
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762757885_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9530f2abafeab9f62bcbd3bd197fa1f6.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Минздрав России обновил методические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19, сообщила пресс-служба министерства.Рекомендации разработаны рабочей группой, включающей ведущих российских экспертов в области акушерства и гинекологии, педиатрии, неонатологии, инфекционных заболеваний, анестезиологии, реаниматологии, пульмонологии, микробиологии. Документ призван обеспечить оказание медицинской помощи пациентам по единым протоколам на всей территории России, пояснили в пресс-службе.В новую версию рекомендаций вошло несколько дополнений - в частности, при тяжелой форме заболевания рекомендована оксигенотерапия, необходимая для поддержания сатурации на уровне 95% или выше во время беременности в целях поддержания адекватной доставки кислорода плоду, а в послеродовом периоде – 90% или выше.Кроме того, обновлена информация о лечение беременных, рожениц и родильниц с COVID-19 - возможно применение препаратов сотровимаб, бамланивимаб, казиривимаб и имдесивимаб, уточнили в пресс-службе.В новой версии обозначены также показания к родоразрешению при тяжелых формах COVID-19 по срокам беременности. Отмечается, что при клиническом выздоровлении и соблюдении определенных условий положительный результат ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19 не является противопоказанием для выписки из стационара беременных и родильниц.
https://ria.ru/20211220/koronavirus-1764595836.html
https://ria.ru/20211207/koronavirus-1762517184.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762757885_311:0:3040:2047_1920x0_80_0_0_3d85e56f46feef6b4bd108c1f97d6445.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
00:05 29.12.2021
 
Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19

Минздрав обновил методические рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинский работник у входа в "красную зону"
Медицинский работник у входа в красную зону - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Минздрав России обновил методические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19, сообщила пресс-служба министерства.
"Минздрав России опубликовал пятую версию методических рекомендаций "Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.
Рекомендации разработаны рабочей группой, включающей ведущих российских экспертов в области акушерства и гинекологии, педиатрии, неонатологии, инфекционных заболеваний, анестезиологии, реаниматологии, пульмонологии, микробиологии. Документ призван обеспечить оказание медицинской помощи пациентам по единым протоколам на всей территории России, пояснили в пресс-службе.
В новую версию рекомендаций вошло несколько дополнений - в частности, при тяжелой форме заболевания рекомендована оксигенотерапия, необходимая для поддержания сатурации на уровне 95% или выше во время беременности в целях поддержания адекватной доставки кислорода плоду, а в послеродовом периоде – 90% или выше.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 17:57Распространение коронавируса
Беременные стали меньше болеть COVID-19, заявил Вечорко
Кроме того, обновлена информация о лечение беременных, рожениц и родильниц с COVID-19 - возможно применение препаратов сотровимаб, бамланивимаб, казиривимаб и имдесивимаб, уточнили в пресс-службе.
В новой версии обозначены также показания к родоразрешению при тяжелых формах COVID-19 по срокам беременности. Отмечается, что при клиническом выздоровлении и соблюдении определенных условий положительный результат ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19 не является противопоказанием для выписки из стационара беременных и родильниц.
Медицинские работники и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 11:26Распространение коронавируса
В Москве с начала пандемии COVID-19 заболели более семи тысяч беременных
 
Распространение коронавирусаОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Экономист назвал самую недооцененную валюту уходящего года
02:15Диетолог рассказала, как снизить калорийность блюд с майонезом
02:13В Польше заявили, что НАТО и ЕС могут сдать Восточную Европу России
02:07Байден прокомментировал возможную встречу с Путиным
02:00На Украине назвали санкции против каналов "глумлением над свободой слова"
01:55В Раде заявили об отсутствии причин для санкций против украинских каналов
01:15Эксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопления
01:11Главный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия рака
01:02Госдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*
00:56Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцев
00:49При взрыве в украинской больнице погибли два человека
00:42Мигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими данными
00:40Новак назвал причины газового кризиса в Европе
00:39Минздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинации
00:30Вступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантов
00:27Некоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотики
00:21Президент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школы
00:12Президент Эстонии заявил о готовности встретиться с Путиным
00:05Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19
23:52Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревности
Лента новостейМолния
Экономист назвал самую недооцененную валюту уходящего годаДиетолог рассказала, как снизить калорийность блюд с майонезомВ Польше заявили, что НАТО и ЕС могут сдать Восточную Европу РоссииБайден прокомментировал возможную встречу с ПутинымНа Украине назвали санкции против каналов "глумлением над свободой слова"В Раде заявили об отсутствии причин для санкций против украинских каналовЭксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопленияГлавный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия ракаГосдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцевПри взрыве в украинской больнице погибли два человекаМигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими даннымиНовак назвал причины газового кризиса в ЕвропеМинздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинацииВступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантовНекоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотикиПрезидент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школыПрезидент Эстонии заявил о готовности встретиться с ПутинымМинздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревности