https://ria.ru/20211229/rebenok-1766015107.html

Кадры из квартиры, в которой жил замерзший насмерть в Подмосковье ребенок

Появилось видео из квартиры, в которой жил погибший в Дубне ребенок - РИА Новости, 29.12.2021

Кадры из квартиры, в которой жил замерзший насмерть в Подмосковье ребенок

"Известия" опубликовали видео из квартиры, где жил погибший в подмосковной Дубне мальчик. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T15:15

2021-12-29T15:15

2021-12-29T15:26

происшествия

московская область (подмосковье)

дубна

ольга врадий

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео из квартиры, где жил погибший в подмосковной Дубне мальчик.Ребенок рос в многодетной семье. В его комнате на стене висят грамоты. Остальные дети на вопрос, не обижает ли их кто-то, ответили отрицательно.Тело мальчика нашли вечером 28 декабря. По информации СМИ, он пропал еще в понедельник: поехал в школу не на том автобусе, а осознав это, вышел на остановке. Затем направился в район Левого берега Дубны, но в учебном заведении так и не появился.Как сообщала старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий, видимых следов насильственной смерти на теле погибшего нет. По предварительной информации, ребенок умер от обморожения.

https://ria.ru/20211229/rebenok-1765952559.html

московская область (подмосковье)

дубна

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происшествия, московская область (подмосковье), дубна, ольга врадий