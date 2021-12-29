https://ria.ru/20211229/rebenok-1766013843.html

В Свердловской области мужчину заподозрили в избиении ребенка до смерти

В Свердловской области мужчину заподозрили в избиении ребенка до смерти - РИА Новости, 29.12.2021

В Свердловской области мужчину заподозрили в избиении ребенка до смерти

СК в Нижнем Тагиле возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в избиении до смерти 2-летнего ребенка, сообщил журналистам старший... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T15:08

2021-12-29T15:08

2021-12-29T15:08

происшествия

нижний тагил

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. СК в Нижнем Тагиле возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в избиении до смерти 2-летнего ребенка, сообщил журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Свердловской области Александр Шульга."Вечером 19 декабря 2021 года в детскую больницу города Нижнего Тагила с тяжелой черепно-мозговой травмой поступил двухлетний мальчик, который, по имеющимся данным, получил повреждение в результате противоправных действий 23-летнего знакомого своей матери… В отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое в отношении малолетнего)", - сказал он.Шульга уточнил, что мужчине было предъявлено соответствующее обвинение. Несмотря на все усилия медиков, мальчик скончался в больнице через несколько дней. В связи с этим следствие намерено предъявить обвинение по более тяжкому составу преступления. Суд заключил мужчину под стражу.Как сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, ребенок рос в неполной семье, его мать уже привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"), в связи с чем ее поставили на учет в ПДН."Женщина ранее была судима по статье УК РФ "кража"… В тот роковой день, когда произошел инцидент с избиением ребенка, женщина находилась на работе. Она трудится официантом в одном из местных кафе… Малыш оставался с ее знакомым, который изначально утверждал сыщикам, что ребенок сам упал и ударился. Но когда был применен полиграф, стало очевидно, что молодой человек лукавит. Возможно, причиной жестокого обращения с несовершеннолетним стало то, что мальчик мог мешать подозреваемому спокойно отдыхать и смотреть телевизор. Полиция и СКР отрабатывают и другие возможные версии", - отметил полковник Горелых.

https://ria.ru/20210903/izbienie-1748542385.html

https://ria.ru/20210513/rebenok-1732075874.html

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происшествия, нижний тагил, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия