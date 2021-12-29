https://ria.ru/20211229/rebenok-1766001295.html

Новые подробности о замерзшем насмерть мальчике из Дубны

Директор школы в Дубне рассказала о погибшем на холоде мальчике - РИА Новости, 29.12.2021

Новые подробности о замерзшем насмерть мальчике из Дубны

Директор школы в Дубне, где учился погибший 11-летний мальчик, заявила "Известиям", что родителям сразу сказали об отсутствии ребенка на уроке. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T14:22

2021-12-29T14:22

2021-12-29T14:30

происшествия

дубна

ольга врадий

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Директор школы в Дубне, где учился погибший 11-летний мальчик, заявила "Известиям", что родителям сразу сказали об отсутствии ребенка на уроке.По словам женщины, классный руководитель незамедлительно связалась с отцом второклассника, когда тот не пришел на занятия."Ребенок не приехал в течение первого урока. Ну, детки особенные, они могут проспать, могут приболеть. Классный руководитель после урока сразу же написал отцу. Как выяснилась данная ситуация, мы тут же сообщили", — заверила директор.Она отметила, что мальчика не провожали до остановки."Он сел на какую-то другую маршрутку. То есть он практически нечитаемый ребенок. Вот какая маршрутка подошла, он в такую и сел. Я очень переживаю, хотя родитель должен был довести ребенка и посадить. Никуда бы он не делся", — заявила она.Тело мальчика нашли вечером 28 декабря. По информации СМИ, он пропал еще в понедельник: поехал в школу не на том автобусе, а осознав это, вышел на остановке. Затем направился в район Левого берега Дубны, но в учебном заведении так и не появился.Как сообщала старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий, видимых следов насильственной смерти на теле погибшего нет. По предварительной информации, ребенок умер от обморожения.

https://ria.ru/20211229/rebenok-1765952559.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211229/dubna-1765989964.html

https://ria.ru/20211229/malchik-1765985207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дубна, ольга врадий