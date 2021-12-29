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Новые подробности о замерзшем насмерть мальчике из Дубны
Директор школы в Дубне рассказала о погибшем на холоде мальчике - РИА Новости, 29.12.2021
Новые подробности о замерзшем насмерть мальчике из Дубны
Директор школы в Дубне, где учился погибший 11-летний мальчик, заявила "Известиям", что родителям сразу сказали об отсутствии ребенка на уроке. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T14:22
2021-12-29T14:30
происшествия
дубна
ольга врадий
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Директор школы в Дубне, где учился погибший 11-летний мальчик, заявила "Известиям", что родителям сразу сказали об отсутствии ребенка на уроке.По словам женщины, классный руководитель незамедлительно связалась с отцом второклассника, когда тот не пришел на занятия."Ребенок не приехал в течение первого урока. Ну, детки особенные, они могут проспать, могут приболеть. Классный руководитель после урока сразу же написал отцу. Как выяснилась данная ситуация, мы тут же сообщили", — заверила директор.Она отметила, что мальчика не провожали до остановки."Он сел на какую-то другую маршрутку. То есть он практически нечитаемый ребенок. Вот какая маршрутка подошла, он в такую и сел. Я очень переживаю, хотя родитель должен был довести ребенка и посадить. Никуда бы он не делся", — заявила она.Тело мальчика нашли вечером 28 декабря. По информации СМИ, он пропал еще в понедельник: поехал в школу не на том автобусе, а осознав это, вышел на остановке. Затем направился в район Левого берега Дубны, но в учебном заведении так и не появился.Как сообщала старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий, видимых следов насильственной смерти на теле погибшего нет. По предварительной информации, ребенок умер от обморожения.
https://ria.ru/20211229/rebenok-1765952559.html
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происшествия, дубна, ольга врадий
14:22 29.12.2021 (обновлено: 14:30 29.12.2021)
 
Директор школы в Дубне рассказала о погибшем на холоде мальчике

"Известия": директор школы в Дубне заявила, что погибшего ребенка отпустили в школу одного

© Фото : пресс-служба прокуратуры Московской областиНа месте обнаружения тела 11-летнего мальчика в Дубне
На месте обнаружения тела 11-летнего мальчика в Дубне - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Фото : пресс-служба прокуратуры Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Директор школы в Дубне, где учился погибший 11-летний мальчик, заявила "Известиям", что родителям сразу сказали об отсутствии ребенка на уроке.
По словам женщины, классный руководитель незамедлительно связалась с отцом второклассника, когда тот не пришел на занятия.
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"Ребенок не приехал в течение первого урока. Ну, детки особенные, они могут проспать, могут приболеть. Классный руководитель после урока сразу же написал отцу. Как выяснилась данная ситуация, мы тут же сообщили", — заверила директор.
Она отметила, что мальчика не провожали до остановки.
"Он сел на какую-то другую маршрутку. То есть он практически нечитаемый ребенок. Вот какая маршрутка подошла, он в такую и сел. Я очень переживаю, хотя родитель должен был довести ребенка и посадить. Никуда бы он не делся", — заявила она.
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Тело мальчика нашли вечером 28 декабря. По информации СМИ, он пропал еще в понедельник: поехал в школу не на том автобусе, а осознав это, вышел на остановке. Затем направился в район Левого берега Дубны, но в учебном заведении так и не появился.
Как сообщала старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий, видимых следов насильственной смерти на теле погибшего нет. По предварительной информации, ребенок умер от обморожения.
Видео с камеры наблюдений в Дубне, где накануне от обморожения умер мальчик - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
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